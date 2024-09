V tem prostoru nikoli ne sušite perila

Dejstvo je, da je oprano perilo najbolje sušiti na prostem. A z jesenjo in deževnimi dnevi tudi tisti, ki sicer lahko izkoristijo prednosti vetra in sonca, ostanejo brez te možnosti in perilo je treba posušiti v stanovanju.

V tem primeru odlično rešitev predstavlja sušilni stroj, tisti, ki ga nimajo, stojalo z mokrimi oblačili postavijo v prostor, kjer je najmanj moteče. A pozor, strokovnjaki opozarjajo, da obstaja del doma, kamor to ne sodi.

In to je spalnica.

Razlog?

Mokro perilo vlažnost zraka poveča za 30 odstotkov, kar poviša tveganje za težave z dihanjem, zlasti med spanjem.

FOTO: Andreypopov/Gettyimages

Prav tako se lahko med sušenjem perila v prostoru, kjer preživimo celo noč, zaradi visoke zračne vlažnosti pojavi plesen, ki povzroča dihalne težave, vlaga iz perila pa zagotavlja idealne pogoje za množenje pršic v vzmetnicah in vzglavnikih.

Skratka, perila ne sušite v spalnici. Najbolje je za to uporabiti prostor, v katerem se čez dan zadržujete le poredkoma in v njem lahko ob vsakem vremenu odprete okno.

Tako bo vanj stalno dotekal sveži zrak in zmanjšala se bo verjetnost za nastanek plesni, svetuje 24sata.hr.