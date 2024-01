Kdo je ustrezen kandidat za estetski poseg? Prav vsak. Pravzaprav se k estetskim posegom zatekamo že dolgo, pa se tega niti ne zavedamo oziroma jih tja ne uvrščamo. Nanašanje ličil, urejanje pričeske in nošenje lepih oblačil so pravzaprav oblike neinvazivnih estetskih posegov, ki so namenjeni izboljšanju našega počutja. Lep stajling nas navda s samozavest­jo, ki je ne bi čutili, če se ne bi uredili, hkrati pa pogosto zakrijemo kakšno lastnost, ki nas moti oziroma nanjo nismo ravno ponosni. S pričesko moški včasih skrivamo plešavost, ženske morda štrleča ušesa. S push-up nedrčki poudarjamo dek...