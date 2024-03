Kitajski Honor, ki se je pred leti odcepil od Huaweija, s čimer se je izognil ameriški trgovinski blokadi in pridobil pravice do uporabe najsodobnejših (ameriških) čipov in Googlovih storitev in aplikacij, se prebija v sam vrh mobilne telefonije. Krasen dokaz za to je njegov najnovejši premijski telefon honor magic 6 pro, ki se je, mimogrede, zavihtel na sam vrh lestvice najboljših fotofonov priznanega spletnega fotografskega portala DxOMark. Nadmočne kamere Seveda so nas na magicu 6 pro najbolj zanimale kamere. Honorjevi inženirji so v ohišje stlačili zdaj že nekako klasični nabor kamer, ki...