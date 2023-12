Naslednjič, ko boste čistili hišo, vrzite teh 6 stvari: prinašajo bedo in črpajo denar

Negativno vplivajo na energijo v vašem domu, lahko pritegnejo nesrečo in blokirajo napredek, uspeh, veselje ... Po nekaterih prepričanjih so lahko v vašem domu stvari, za katere je bolje, da jih nimate v bližini, saj privabljajo negativno energijo. Torej, naslednjič, ko boste čistili svoj dom, obvezno odnesite iz hiše te stvari.

Poškodovana posoda

Vsi predmeti v vaši kuhinji morajo biti celi. Če uporabljate star, poškodovan čajni servis, novega in lepega pa ste skrili v omaro, zavračate uspeh in srečo. Uporabite nov prt ali nov komplet posode in uživajte v tem življenju. In seveda ne čakajte, da bodo le gostje uživali v lepih oz. dragocenih stvareh, ki ste si jih privoščili.

Oblačila, ki jih ne marate

Oblačila naj bodo funkcionalna in udobna. Če pa samo zavzemajo prostor v omari, je čas za slovo. Če so oblačila v dobrem stanju in nosljiva, jih podarite v dobrodelne namene ali podarite komu. Tako boste naredili dobro delo, za druge in zase.

FOTO: Vejaa Getty Images/istockphoto

Darila, ki niso prinesla veselja

Razne figurice, nenavadni obeski za ključe in druge nedefinirane stvari, ki nam jih podarijo naši najdražji, pogosto ne maramo, jemljejo pa nam življenjsko energijo. Lahko jih odnesete iz hiše. Vsaka stvar v hiši mora povzročati notranjo srečo in zadovoljstvo. Prizadevajte si za to.

Prazne steklenice in kozarci

Gospodinje jih rade hranijo za vsak slučaj. V omari je dovoljeno hraniti nekaj praznih kozarcev, ki so lahko uporabni v vsakdanjem življenju. Nikar pa s takimi predmeti ne prekrijte na primer polovice balkona. Prazne pločevinke in steklenice naprimer kradejo energijo in posrkajo pozitivnost – prinašajo nekaj praznega in brez življenja.

Stare sveče

Po starodavni kitajski veščini urejanja zunanjega in notranjega prostora (Feng šuj op. p.) ogenj sežiga negativno energijo v domu. Zato prižgane sveče pomenijo nekaj prijetnega in varnega. Napol zgorelo svečo pa je treba obravnavati kot odpadek, ki ga je treba reciklirati oz. zamenjati z novimi svečami.

Razbito ogledalo

Po starodavnih verovanjih je ogledalo zelo močan prevodnik energije. Mnogi menijo, da je 'okno' v drug svet. Uživate ob pogledu na svojo polomljeno sliko? Verjetno ne. Čim prej zamenjajte razbito ogledalo in se tako izognite negativni energiji v vašem domu, še piše Sensa.