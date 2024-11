Napaka pri kuhanju štrukljev, ki jo mnogi počnemo

Štruklji so slovenska posebnost, ki jih po težavnosti radi primerjamo s potico. V različnih izvedbah jih najdemo po vseh koncih Slovenije, kjer jih najraje ponudijo ob praznikih ali posebnih priložnostih. Pogosti so tudi na jedilnikih restavracij kot priloga k mesnim jedem ali sladica po koncu obroka. Po besedah etnologa Janeza Bogataja, ki jed opisuje v Abecedi okusov Slovenije, naj bi bili najbolj značilno slovenski pripravljeni s pehtranovim nadevom, tisti najbolj razširjeni pa so skutni oziroma sirovi. In prav teh smo se resno lotili na kuharski delavnici z našo avtorico receptov – Jasmino Pirnar Krope (Yasko). Pripravljamo jih lahko iz različnih vrst testa, kot je rezančno, kvašeno, krompirjevo, mi pa smo se osredotočili na vlečeno in ajdovo, ki sta prav tako najbolj pogosta.

...

Tega raje ne delajte

Štruklje razlikujemo še po načinu kuhanja: v sopari, gratinirane, kuhane v juhi ali v prtiču, pri slednjem pa smo ljudje domislili kar nekaj načinov in si naredili še kakšno težavo več. Mnogi so prtiček zamenjali za aluminijasto folijo, zelo priljubljeno pa je postalo tudi kuhanje v prozorni foliji za shranjevanje živil, saj je ta mehka, v njej se štrukelj lepo napihne in ostane gladek, čeprav – kot je poudarila Jasmina – se na njem rada pojavi skorjica, ki pokvari izkušnjo okušanja mehkega štruklja.

A ni to ključna težava. Kar najbolj zmoti, je dejstvo, da mnogi med nami še vedno ne vemo, da ta folija ni primerna za kuhanje, saj vsebuje kemikalije, ki se uporabljajo, da je plastika mehka, prožna in trpežna. Ko pride v stik s toploto, se te strupene snovi sprostijo v hrano. Folija naj bo raje na vrsti, ko boste shranili kakšen ostanek štrukljev, a šele, ko bodo ti ohlajeni. Če v kuhinji uporabljate plastično folijo, je pomembno, da jo vedno odstranite, preden začnete s termično obdelavo.

...

Jasmina je tako razvila prav poseben sistem ovijanja štrukljev za lepo obliko, ki nas ga nauči na naših delavnicah, pomaga pa si s krpo in papirjem za peko. Hkrati lahko skuhan svitek z lahkoto odvijemo, brez da bi nam jed razpadla, in tudi že takoj narežemo.

Sicer pa naj vam omenimo še eno ugotovitev, ki jo je pred časom z nami delila naša avtorica Mojca Koman: »za kvašene štruklje so primernejše bolj nežne krpe, gaza na primer, za štruklje iz vlečenega testa pa gosteje tkane krpe. Nekateri prisegajo na platnene, a po izkušnjah sodeč najlepši štrukelj prispe iz staromodnega (čistega) robčka iz blaga.«

Jasmina pa nam je razložila tudi različne načine, ki so še kako koristni tako pri kuhanju zamrznjenih kot še svežih štrukljev. Berite dalje TUKAJ.