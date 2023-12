Nameravate kupiti tekstilno talno oblogo? Te informacije je pred nakupom dobro poznati

Dolgo sta med najbolj priljubljene talne obloge spadala parket in laminat, drugi predvsem v videzu, čim bolj podobnem prvemu. Ne nazadnje je les brezčasna in naravna obloga, takšna tla so videti izredno elegantno in čisto, so vzdržljiva in lahko jih je očistiti.

Zadnje čase se trendi spreminjajo, vsaj v tujini, in v ospredje ponovno prihajajo tekstilne talne obloge. Te prostoru pričarajo toplino in mehkobo, kar je zelo priljubljeno tudi pri drugih elementih notranje opreme. Niso pa tekstilne obloge primerne za vse: odsvetujejo jih denimo alergikom, saj jih je težje očistiti, v njih se nabirajo prah in pršice ter cvetni prah, ki ga spomladi prinese skozi okno.

Volnene je treba redno krtačiti in sesati. FOTO: Scyther5/Getty Images

Preden se lotimo polaganja tekstilnih talnih oblog, med najbolj priljubljenimi sta denimo itison in tapison, se je treba prepričati, da v prostoru ni vlage, ki bi povzročila nastanek plesni. Ta se bo pod toplo preprogo, pod katero zrak ne kroži, hitro namnožila, opazili pa jo bomo težko oziroma sploh ne.

Prav tako je s tekstilnih talnih oblog veliko težje odstraniti različne madeže, še posebno če se odločimo za svetlejše odtenke, zato jih notranji oblikovalci odsvetujejo ljudem, ki si gospodinjstvo delijo z majhnimi otroki ali hišnimi ljubljenčki. Slednji lahko poskrbijo celo za neprijetne vonjave tekstilne obloge, hitro se namreč zgodi nezgoda in se kuža ali muca podela, nanjo zakoraka z umazanimi tacami, se po njej poslini in podobno.

Manjše preproge

Če si kljub temu zaželimo v dom vnesti nekaj topline in mehkobe, ki jo pričarajo tekstilne talne obloge, si v omenjenih primerih raje omislimo preprogo. Te so manjše, enostavno jih dvignemo in počistimo tudi pod njimi, če trdovratnega madeža nikakor ne moremo odstraniti, pa bo tudi menjava veliko bolj enostavna in cenovno ugodna.

Tudi zgolj majhna preproga bo imela učinek. FOTO: Tohid Hashemkhani/Getty Images

S preprogami lahko ustvarimo vzdušje po želji, zlasti zaželene pa so v prostorih z odprtimi tlorisi, saj tako na videz ločimo posamezne dele. Za del z dnevno sobo denimo uporabimo ene vrste preprogo, tam, kjer je jedilnica, pa izberemo drugo. Ena je lahko kvadratna, druga okrogla, pazimo le, da obe vsebujeta določen element, ki ju povezuje tako med sabo kot s prostorom, pomembno je namreč, da ta še vedno tvori homogeno celoto.

Dodatna izolacija

Če nimamo zadržkov, da bi si omislili tekstilno talno oblogo, pa lahko veliko pridobimo. Po takšnih tleh je namreč veliko bolj udobno in prijetno hoditi, nudijo pa tudi dodatno izolacijo, kar je zlasti dobrodošlo v pritličnih prostorih. Tisti, ki živijo v višjih nadstropjih, bodo s tekstilnimi talnimi oblogami razveselili tudi spodnje sosede, saj bo v spodnje prostore prineslo veliko manj zvokov kot sicer, tišje pa bo seveda tudi v stanovanju, kjer je takšna obloga položena.

Poleg že omenjenih tapisona in itisona lahko izberemo tudi volneno talno oblogo, ki je še posebno topla, mehka in privlačna, a je njeno vzdrževanje nekoliko bolj zahtevno. Da bi obdržala lepoto, jo je treba redno krtačiti in sesati, volnena obloga je tudi precej dražja od prvih dveh. Poleg tega ni primerna za prostore z visoko zračno vlažnostjo, volna se bo ob stiku z vlago namreč začela krčiti in bo prej ali slej izgubila obliko.