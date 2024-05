Modni radar iz revije Suzy: Poglejte, koga je ujel (FOTO)

Severina Je daleč silvestrovo četudi se sveti, že fantje osupli stojijo v četi. Vsak rad bi čim boljši razgled si prislužil, s pevko postavno se malce podružil. Lasje kakor morje razburkano buta, gorje, če ji noge pokrila bi ruta. Naj vid' se razkošje, zlato, srebrno, le kdo od vseh nas ni zagledan v to srno.

Raiven V črnini mogočni kot črna je noč, vse sile zdaj kliče, naj dajo ji moč. Že čas je napočil, da poda se na pot in skuha en slasten evrovizijski kompot. V tej vreči z izrezom kot grešna je nuna, gorje, če na harfi kdaj poči ji struna. Ovratnik na puli in čevlji masivni, do zmage naj vodijo rovi jo skrivni.

Viktorija Bencik Emeršič V obraz in pričesko prav resna je dama, pod vratom pričaka kosmata nas drama. Črno so ovco iz kože odrli in vanjo igralko mikavno zaprli. Do tal je v odtenku, ki s temo se zliva, v figo pa speta njena je griva. Uhani udarni, buhti od razkošja, stopala razgibana niso kokošja.

