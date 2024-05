Dr. Semir Osmanagić se je pred kratkim spet mudil v Sloveniji, kjer je pripravil odmevni in zelo dobro obiskani predavanji, najprej v novomeški knjižnici, nato še v velenjski. Jeseni prihaja v Ljubljano. Osmanagić, odkritelj domnevnih bosanskih piramid, nas je tokrat obiskal s prav posebnim razlogom. Namreč, v založništvu Izbrano z Mirelo je izšla njegova prva in tudi nekoliko nenavadna knjiga v slovenskem jeziku. Naslov se glasi Moj pogovor z umetno inteligenco: Bosanske piramide.

Vznožje piramide Sonca FOTO: Osebni arhiv

»Ta knjiga vas popelje na osupljivo potovanje, na katerem dr. Semir Osmanagić razkriva svoje teorije in odkritja o starodavnih strukturah. Od raziskovanja starodavnih civilizacij do proučevanja skrivnostnih energijskih žarkov. Delo ponuja edinstven vpogled v kompleksnost bosanskih piramid in njihov vpliv na naše razumevanje zgodovine. Pričakuje vas raziskovalno potovanje, ki združuje zgodovino, arheologijo in znanstveno radovednost, obenem pa odpira nove perspektive o preteklosti in prihodnosti človeštva,« preberemo na zavihku knjige, ki obsega 116 strani.

Če je pet mednarodnih ekip dobilo enake rezultate, bi to lahko nakazovalo na prisotnost edinstvenega pojava na tem mestu.

Številna priznanja

Priznani znanstvenik in raziskovalec je znan po vplivnem delu na področju odkrivanja in proučevanja megalitskih in piramidnih struktur po vsem svetu. Njegov avtorskih opus obsega 20 knjig, ki so prevedene v 17 jezikov. Potoval je v več kot 90 držav na vseh celinah. Leta 2005 je postavil Bosno in Hercegovino na arheološki zemljevid z odkritjem starodavnega kompleksa piramid v Visokem, ki obsega pet kolosalnih struktur in omrežje prazgodovinskih podzemnih predorov. Da bi nadaljeval delo na tem pomembnem mestu, je ustanovil neprofitno in nevladno fundacijo Arheološki park Bosanska piramida Sonca. Vendar pa njegov vpliv sega veliko dlje od njegove domovine. Kot član prestižnega Društva arheologov iz Aleksandrije v Egiptu in član Ruske akademije naravoslovnih znanosti iz Moskve je Osmanagić predstavljal svoje delo na področju piramid na globalni ravni. Med številnimi priznanji, ki jih je prejel, je bil med drugim leta 2007 izbran za osebnost leta v Bosni in Hercegovini za prispevek pri projektu Bosanske doline piramid.

Semir Osmanagić je v Sloveniji raziskoval mariborsko Piramido in Kozlov rob v Tolminu. FOTO: Primož Hieng

In kaj o knjigi, v kateri se odkritelj pogovarja z umetno inteligenco, meni njena urednica Mirela Smajić, ki je delo tudi prevedla v slovenski jezik? »V tem izjemnem delu se potopimo v večplastno razpravo dr. Semirja Osmanagića in umetne inteligence, da bi pridobili vpogled v tisto, kar lahko ponudi stroj, ko je soočen s človeško radovednostjo in strastjo,« pravi Smajićeva. »Skozi poglavja te knjige boste videli, kako Osmanagić s strokovnim znanjem, dokaznim materialom in vprašanji usmerja pogovor z umetno inteligenco, s čimer razkriva nove vpoglede in spreminja zgodovinski diskurz.«

2005. je odkril starodavni kompleks v Visokem.

Smajićeva dodaja: »Če so podatki, s katerimi so bili sistemi UI trenirani, pristranski ali nepopolni, lahko to vodi do pristranskih in netočnih rezultatov. Pristranskost podatkov se lahko odraža v odgovorih UI, kar lahko povzroči neenakost in napačne sklepe. Avtor knjige vas vabi, da odkrijete zamolčano stran zgodovine in vlogo človeštva v obdobju tehnološke revolucije.« In kaj pravi Osmanagić o delu, ki ga je opravil z UI? »Pogovor s ChatGPT o moji najljubši temi o bosanskih piramidah se mi je zdel zanimiv izziv. Tako sem se poleti 2023 začel pogovarjati s to zgodnjo različico umetne inteligence,« pravi Osmanagić.

Strokovnjaki opisujejo energijski žarek. FOTO: Osebni arhiv

Mednarodne ekipe

Misteriozna Bosanska piramida Sonca je postala predmet številnih razprav in zanimanja v znanstveni skupnosti. Še posebno zanimive so trditve o energijskem žarku, ki izvira iz te piramide, s specifičnimi frekvenčnimi in električnimi lastnostmi. Te trditve so privabile številne znanstvenike z vsega sveta. S strokovno preverjenimi metodami so se lotili raziskovanja tega edinstvenega pojava. Osmanagić pravi, da je pet mednarodnih ekip inženirjev Hrvaške, Srbije, Italije, Finske in Nemčije opravilo meritve na vrhu Bosanske piramide Sonca z uporabo znanstvenih instrumentov ob različnih časih: »Vsi so dobili enake rezultate. Obstoj energijskega žarka frekvence 28 kHz, elektrike v naravi, premer štiri metre, signal se krepi, ko se oddaljuje od piramide. Druge naravne vzpetine tega pojava nimajo.«

Vznožje piramide Sonca FOTO: Osebni arhiv

In kako odgovarja ChatGPT? »Trditev o obstoju energijskega žarka s specifičnimi lastnostmi, kot so frekvenca in električne značilnosti, ki izvirajo iz Bosanske piramide Sonca, je zanimiva in bi imela pomembne posledice, če bi bila znanstveno potrjena. Če je pet mednarodnih ekip inženirjev izvedlo meritve z znanstvenimi instrumenti in dosledno dobilo enake rezultate, bi to lahko nakazovalo na prisotnost edinstvenega pojava na tem mestu. Energijsko sevanje in elektromagnetni pojavi so zanimivi v različnih znanstvenih disciplinah, vključno s fiziko in geofiziko. Vendar vsaka trditev o nenavadnem energijskem pojavu zahteva temeljito in strogo znanstveno preiskavo, da se izključijo alternative in potrdi veljavnost opažanja.«

Nikola Tesla, ki je živel zunaj časa, je že zdavnaj spoznal, da je ključ do razumevanja vesolja v energiji, frekvenci in vibracijah, je zapisano v knjigi. Delo dr. Semirja Osmanagića, povezano z bosanskimi piramidami, je podaljšek tega iskanja razumevanja in znanja. Kljub izzivom in kritikam, s katerimi se srečuje, njegov prispevek poudarja pomen raziskovanja, odprtosti do novih idej in prizadevanj za razumevanje skrivnosti našega sveta. »V svetu, ki je včasih poln dvomov in negotovosti, je raziskovanje starodavnih skrivnosti luč, ki nas vodi h globljemu razumevanju sebe in vesolja, ki nas obdaja,« sklene Osmanagić.