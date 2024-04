Najlepše dolge obleke za pomlad in poletje 2024 (FOTO)

Prišel je čas dolgih oblek! V pomladnih dneh jih bomo kombinirale z džins jaknami, trenč plašči in kratkimi parkami, poleti pa bodo zažarele v vsej svoji bleščavosti. Obleke so hvaležen kos, ki od nas ne zahteva pretiranega razmišljanja, saj delujejo same zase. Dobro je le, kar velja prav za vsako oblačilo, da se v njej počutimo samozavestno in prijetno.

Kakšno dolžino obleke naj izberemo, da nam bo lepo pristajala?

Za dolge obleke (in prav tako za dolga krila) velja, da je najboljša dolžina tista, ki se konča nad gležnji. Ta bo najbolj laskala naši postavi. Dolžina, ki sega natanko do gležnjev, nam namreč lahko navidezno preseka noge in nas tako optično zmanjša. Pred nakupom pomislimo tudi na hojo, če v dolgi obleki ne moremo hoditi, bomo nakup najverjetneje hitro obžalovali.

Čeprav velja, da dolge oziroma maksi obleke ne zahtevajo stiliranja, pa to ne drži v tednih, ko še ni najbolj vroče. Z napačnim kombiniranjem zgornjih delov ali obutve lahko povsem pokvarimo videz obleke. Zato bodimo pozorne na material, če je obleka lahkotna, je nikar ne povozimo z neko ''težko'' parko. V tem primeru raje izberemo džins jakno. Spomnimo se tudi na pletenine, te lahko ob dolgi obleki delujejo izredno lepo.

Lahkotne obleke tudi ne prenesejo debelih platform ali robustnih superg. Sandale s paščki, ozke retro superge ali balerinke so v takem primeru boljša izbira.

Ko se vam bo nekje sredi poletja zazdelo, da ste ves čas v isti obleki, se začnite poigravati z nakitom. To še posebej velja za enobarvne obleke, kjer lahko z nakitom ustvarimo marsikaj. Preverite naš uredniški modni izbor dolgih oblek TUKAJ - na Onaplus.si.