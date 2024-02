Najboljša naravna gnojila

Sobne rastline imajo več prednosti: z njimi je dom prijetnejši in lepši, ker čistijo zrak, pozitivno vplivajo na zdravje ter počutje, skrb zanje sprošča in pomirja, pogled na bujne lončnice prinaša zadovoljstvo. Da bi res lepo uspevale, zlasti v času bujne rasti, ki pri večini nastopi spomladi, potrebujejo dodatna hranila. Dobijo jih s pomočjo gnojil. Ta so res na voljo v prodajalnah s pripomočki za nego rastlin, a uporabite lahko tudi sestavine, ki jih imate doma. Navajamo tri naravna, brezplačna gnojila, ki nahranijo sobne rastline.

Kavna usedlina

Je odličen vir dušika, fosforja, kalija in magnezija, vsi ti pa so ključni elementi za dobro rast. Sveža kavna zrna so sicer kisla, tista, iz katerih je že nastala krepčilna pijača, pa so po kislosti nevtralna in zato primerna tako za lončnice kot za posevke na vrtu ali zunanjih cvetličnih gredicah. Najbolje je kavno usedlino stresati na kompost, kjer se lepo pomeša z ostalimi sestavinami in obogati končni izdelek, lahko jo občasno žličko ali dve, odvisno od količine zemlje v lončku, pomešate v substrat. Pazite le, da ne bo obstala na površini, saj v tem primeru nastane plast, skozi katero težko pronica voda.

Iz nje lahko pripravite tekoče gnojilo: dve skodelici kavne usedline prelijte s petimi litri vode, pustite dan ali dva in s tekočino zalivajte lončnice. Kavna usedlina ima še eno prednost: učinkovito odganja mnoge škodljivce, ki se lahko zaredijo v zemlji in škodujejo lončnicam.

Kavna usedlina ni le za dobro rast, učinkovito odganja tudi mnoge škodljivce. FOTO: Chiewr/Getty Images

Travniške rastline

Travne bilke, detelja, tudi stebla žit so odličen vir dušika, ki je nepogrešljiv za uspešno rast. Ob dušiku vsebujejo še kalij, fosfor, klorofil in aminokisline. Iz njih lahko povsem preprosto izdelate gnojilo: vedro napolnite s stebli (pazite, da ne boste dodajali semen, saj bi se ta lahko zasejala v zemlji in iz njih bi zrasel plevel). Prelijte jih z vodo in pustite približno teden dni. Voda bo absorbirala hranila, z njo zalite lončnice pa bodo lepše uspevale. Tako kot kavno usedlino lahko travniške rastline (znova, brez semen) dodate kompostu ali jih na vrtu uporabite kot zastirko.

Bananin olupek

Je odličen vir kalija, elementa, ki je pomemben zlasti za cvetoče rastline, poleg tega vsebuje še kalcij, dušik, fosfor in magnezij. Kot gnojilo ga lahko uporabite na več načinov. Z dodatkom vode ga v sesekljalniku zmeljite v kašo in slednjo v tankem sloju nanesite okoli lončnic. Z zalivanjem bodo do korenin pronicale hranljive snovi in jih nahranile. Bananin olupek lahko samo nasekljate in ga med presajanjem pomešate v zemljo, lahko ga nekaj dni namakate v vodi in nato s tekočino zalivate svoje zelene prijateljice. Bananini olupki so seveda tudi dobra sestavina komposta; preden jih vržete nanj, jih narežite, da se bodo hitreje in lažje razgradili.