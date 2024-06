Najboljša jagodna marmelada, ki jo naredimo brez želirnih sredstev

Tokrat sem sladkim in sočnim jagodam dodala okus, svežino in gostoto z rabarbaro, ki sem jo prej spekla v pečici (tako pripravljena se mi namreč zdi najbolj okusna), jo nato zmešala v gladko kašo in na koncu dodala h kuhanim jagodam. Taka marmelada je čudovite rdeče barve, izredno aromatična in hkrati osvežilna, zaradi kaše pa tudi malo gostejša.

So pa gostota, okus in sladkost zelo odvisni tudi od jagod samih. Vsekakor morajo biti lepo zrele, vendar ne prezrele, ne smejo biti vodene, temveč kompaktno mesnate. Po mojem mnenju niti vsaka sorta ni primerna za marmelado. Zame je najboljša sorta mara des bois, saj je izredno sladka, aromatična, po okusu spominja na gozdno, zato ni čudno, da je bila pred leti v Franciji razglašena za najboljšo jagodo. Tako pripravljena jagodna marmelada je kot sončno poletje, ujeto v kozarčku, in zagotovo bo navdušila prav vsakogar! Koliko pa je nastane iz navedenih sestavin? Za štiri do pet kozarčkov po nekaj več kot 200 ml je bo.

...

Jagodna Marmelada (brez želirnih sredstev)

Rabarbarina kaša (za približno 250 ml)

350 g rabarbare (samo stebla)

100 g sladkorja

Jagodna marmelada

1 kg jagod (očiščenih)

500 g sladkorja

sok 1 limone

Priprava

Najprej pripravimo kašo: pečico vključimo na 200 stopinj in očistimo stebla rabarbare, (če je treba) olupimo zunanji zeleni del oziroma lupino (lupina je namreč lahko vlaknasta) ter narežemo na poljubne manjše koščke. V pekač stresemo pripravljeno rabarbaro, posujemo s sladkorjem, premešamo in pečemo 25–30 minut, da se zmehča. Med peko jo enkrat ali dvakrat premešamo. Pečeno rabarbaro z mešalnikom zmešamo v gladko kašo in postavimo na stran. Pripravimo jagodno marmelado: jagode operemo in dobro očistimo. V večjo posodo z debelim dnom stresemo cele jagode ter jih kuhamo na zmernem ognju, pri tem pa postopoma dodajamo sladkor ter mešamo in kuhamo, dokler ne dobimo mehke sadne kaše (približno 15 minut). Po želji jo lahko s paličnim mešalnikom zmešamo do gladkega ali pa jo pustimo tako, kot je (če nastane pena, jo odstranimo). Dodamo gladko rabarbarino kašo in vse skupaj dobro premešamo ter na hitro pokuhamo, na koncu primešamo še limonov sok. Marmelado prelijemo v sterilizirane kozarce in jih z ustreznim pokrovom dobro zatesnimo. Nato kozarčke z marmelado položimo na toplo oziroma jih zavijemo v debelejši prtič, da se počasi ohladijo. Ohlajene shranimo v temnem in suhem prostoru do uporabe.

...

