Najboljša fokača: recept, po katerem vas bodo vsi spraševali (VIDEO)

Že pred časom smo naštudirali zares dober recept, ki ste ga mnogi med vami vzeli za svojega. A ker je vsaka stvar lahko še boljša, smo dodelali tudi pripravo te zares božanske fokače. Vse gre po enakem postopku: sestavine zmešamo v poc in jih pustimo, da se čez noč zgodi mali čudež. Zdaj pa gremo še korak dlje: da spodbudimo glutenske vezi, ki nam bodo pomagale do številnih mehurjev v testu, tega nekajkrat raztegnemo in prepognemo, in sicer štirikrat na dvajset minut.

V tem videu uporabimo 400 g vode na 500 g moke, lahko pa hidracijo tudi povišate, vse tja do 500 g vode. Testo bo bolj tekoče, a brez skrbi, ravno tako se bo lahko lepo raztegovalo in prepogibalo. Ob vsaki ponovitvi bo še bolj elastično in svetleče.

Testo raztegujte in prepogibajte z mokro roko, saj boste tako preprečili, da bi se vam sprijelo na roke.

Najboljša fokača

500 g moke (tip 500)

pol žličke suhega kvasa

žlička soli

400 g vode

origano

majhen kozarček oliv brez koščic

majhen kozarček suhega paradižnika v olju

Priprava

Vse sestavine za testo zmešamo, da se povežejo in nastane nekakšen »poc«. Pokrijemo s prozorno folijo ali mokro krpo in počakamo 20 minut. Nato z mokro roko naredimo nekaj raztegov in prepogibov, tako kot v videu zgoraj. Ponovimo še trikrat, in sicer vsakih 20 minut. Pokrito testo pustimo, da vzhaja čez noč, najmanj 12 ur. Zjutraj mehurčkasto testo prelijemo na dobro naoljen pekač (pazimo, da ga prestavimo čim bolj v enem kosu). Roke si naoljimo z oljčnim oljem, da testo lažje razporedimo po celem pekaču. Pustimo vzhajati še eno uro. Vmes vključimo pečico na najvišjo temperaturo. Olive in suhi paradižnik nasekljamo. Testo polijemo z oljčnim oljem. Ne bodite preveč skromni, kajti pravilo je, da se fokača skorajda cvre in ne le peče. Obložimo še z nasekljanimi olivami in paradižniki. S prsti se potopimo v testo in po vsej površini naredimo jamice. Posujemo s soljo in origanom. Vse skupaj potisnemo v pečico, temperaturo znižamo na 230 stopinj in pečemo 30 do 35 minut.

