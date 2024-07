Najbolj pomembna pravila pri pripravi testeninske solate, ki jih morate poznati

Testeninske solate so pravi hit poletja, saj so hitro pripravljene in ne zahtevajo veliko kuhanja. Pravzaprav moramo skuhati le testenine, dodatki pa so lahko surovi ali na hitro popečeni. Če se nam ne da ali nimamo časa, da bi kosilo pripravljali vsak dan sproti, lahko naredimo solato za več obrokov. Spravimo jo v hladilnik in jemo, dokler je ne zmanjka. Da se ne bi izsušila ali postala razmočena, mehke sestavine pa izgubile svežino in sočnost, si pomagamo z nekaj triki, ki bodo solato ohranili takšno, kot je bila ob pripravi.

Za začetek je pomembno, katere sestavine izberemo. Izogibajmo se mehki zelenjavi, na primer svežim solatnim listom, mladi špinači, rukoli in podobno, namesto mehkega sira uporabimo trdega, ki bo ostal čvrst. Testenine je najbolje skuhati al dente, nikakor pa jih ne smemo razkuhati. Ko imamo vse potrebno pri roki, pa je pomembno, kako solato sestavljamo.

Dvakrat začinjena

Da bo ohranila okus, jo začinimo dvakrat. Prvič najbolje, ko so testenine še tople, tako bodo najbolj vpile okus preliva. Uporabimo približno polovico potrebne količine preliva, testenine dobro premešamo, ohladimo in postavimo v hladilnik. Solata se bo sčasoma povsem prepojila z okusi začimb. Ko jo bomo hoteli čez dan ali dva ponovno postreči, jo najprej poskusimo in potem dodatno začinimo, toliko, kolikor je pač treba, glede na to, da je prvi preliv že vpila. Če smo se odločili dodajati sveže sestavine, kot je zelena solata, jih dodajmo, tik preden solato dokončamo in postrežemo.

To nam bo sicer vzelo nekaj več časa in razmisleka, a rezultat bo sveža, okusna in na pogled privlačna solata, pri kateri bomo točno vedeli, kaj jemo. Postrežemo jo za kosilo ali večerjo, pripravna je tudi za malico, ki jo vzamemo s seboj, bodisi v službo bodisi na pot. Spravimo jo v dobro zaprto posodo, če se odpravljamo na daljšo pot, jo je najbolje dati v hladilno torbo.