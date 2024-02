Najbolj naraven način, kako očistiti vrata kabine s prho, da bodo kot nova

Če v vašem domu iz cevi priteka trda voda, gotovo veste, kako zoprni so madeži, ki jih na kopalniških in kuhinjskih površinah pušča vodni kamen. Pretekli teden smo zato pisali o triku, s katerim poskrbimo, da bodo pipe v kuhinji in kopalnici ostale svetleče. Danes pa se bomo osredotočili na eno največjih površin, ki je navadno zelo dovzetna za nabiranje vodnega kamna.

Več na deloindom.si.