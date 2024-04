Nadležnim žuželkam preprečimo vstop. Rešitev je enostavna

Z višjimi temperaturami so na plan prilezle in priletele vse vrste bolj ali manj nadležnih žuželk; nekatere so lahko za posameznika celo nevarne, kar pa ne pomeni, da jih je treba brezglavo uničevati, poskrbimo le, da se domu in nam ne bodo preveč približale.

Vstop v stanovanje jim najbolj učinkovito preprečimo s komarnikom. Mrežo namestimo na okna, če imamo pogosto odprta balkonska vrata, tudi nanje.

Gosta bo preprečila vstop celo manjšim žuželkam, bo pa nekoliko poslabšala zračenje. FOTO: Kwangmoozaa/Getty Images

Komarniki so različni, nekateri so denimo fiksni, spret druge lahko premikamo (rolo ali drsni komarniki) ali odpremo kot vrata (krilni komarniki). Drsni ali krilni pridejo v poštev, če želimo z mrežo zaščititi vrata in skoznje tudi hoditi, fiksni namreč ostanejo na mestu in jih ni enostavno sneti, prav tako to ni priporočljivo početi prepogosto. Razlika v ceni na kvadratni meter je precejšnja, če želimo prihraniti, za okna izberemo fiksne. Ti ne bodo prav nič ovirali odpiranja in zapiranja oken, lahko pa da bo mreža nekoliko poslabšala zračenje, saj je precej gosta, le takšna namreč prepreči vstop tudi manjšim žuželkam.

Drsni ali krilni pridejo v poštev, če želimo z mrežo zaščititi vrata.

V prostorih, kjer denimo ne moremo narediti prepiha, zato razmislimo o rolo komarnikih. Ti se podobno kot roleta navijejo v posebni predalček – to storimo, ko bi radi prostor temeljito prezračili, nato pa komarnik enostavno potegnemo na svoje mesto. Izberemo lahko barvo mreže in njeno gostoto, oboje bo namreč vplivalo na svetlobo v prostoru, gostota še na pretok zraka, a v prvi vrsti pri izbiri gostote upoštevajmo, kaj vse biva v naši okolici.

Rolo komarniki delujejo enako kot rolete. FOTO: Max Labeille/Getty Images

Če želimo preprečiti vstop večjim žuželkam, kot so ose in muhe, bo dobra redkejša mreža, a ta ne bo zunaj zadržala mušic. Če se odločimo za belo mrežo, bo prostor bolj svetel, tudi manj vidna bo, pri nekaterih ponudnikih si lahko omislimo celo povsem individualen odtenek, običajno lahko izbiramo zgolj med belo, sivo in rjavo, ter tako še dodatno popestrimo dom. Obstajajo celo mrežice, ki bodo zunaj zadržale ne le žuželk, ampak tudi cvetni prah, te so primerne predvsem za alergike, so pa izjemno temne in goste.