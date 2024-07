Na potovanje z mačko: to morate vedeti

Mačke sovražijo spremembe, potovanja pa jim povzročajo tesnobo. Da so v stresu, nam dajo vedeti z mijavkanjem, zadihanostjo, agresivnim vedenjem ali pretiranim slinjenjem in oblizovanjem.

Za čim bolj prijetno potovanje poskrbimo z ustrezno nosilno košaro. Mehke nosilke so primerne za mačke, ki se ne upirajo potovanjem, večini bolj ustrezajo torbe iz trdih materialov, čeprav so nekoliko manj udobne. Vanje položite blazino ali odejo. Morda bi radi mački naredili potovanje bolj udobno in razmišljate o tem, da bi kupili čim večjo nosilko.

Varnost živali in drugih potnikov naj bo na prvem mestu. FOTO: Michel Viard/Getty Images

To je napačen pristop, saj se bo bolje počutila v majhnem prostoru, ki pa naj bo vseeno dovolj velik, da se bo lahko obrnila. Izberite košaro iz naravnega materiala, denimo trsja, kakršne ponujajo stojnice s suho robo.

Če je le mogoče, poskrbite, da bo mačka košaro povezovala s prijetnimi rečmi. V stanovanju jo nekaj tednov pred potovanjem postavite tako, da bo lahko prosto vstopala vanjo in jo zapuščala (ko bo vstopila vanjo, ji ponudite priboljšek). Tako bo dišala po njej, mačke se počutijo varneje na mestih, ki dišijo znano. Nekaj domačnosti ji lahko pričarate tudi tako, da v košaro položite predmete ali odeje, ki jih redno uporablja.

Brez živčnosti

Mačko lahko med potovanjem uspavate – uspavalo predpiše veterinar –, vendar pa to po mnenju strokovnjakov ni najbolj priporočljivo. Če le lahko, jo pred odhodom pošteno utrudite tako, da se z njo igrate. Tako bo pot prespala. Košaro lahko popršite s hormoni, ki pomirjajo. Dobite jih v specializiranih trgovinah. Pomagata tudi baldrijan in mačja meta. Med vožnjo naj bo košara na takem mestu, da vas bo mačka lahko videla, z njo se lahko tudi ljubeznivo pogovarjate. Pomembno je, da niste živčni, saj začuti razpoloženje lastnika in postane še bolj vznemirjena.

Košaro z mačko morate pričvrstiti na sedež z varnostnim pasom.

Kaj pa odmori za stranišče? Načeloma naj bi bila vsaka zdrava odrasla mačka sposobna zdržati brez stranišča tudi do 48 ur. Malo verjetno je, da bi urinirala v košaro, razen če jo je izjemno strah. Vseeno pa je na dolgi poti (več kot tri ure) bolj prijazno do živalce, da ji omogočite obisk mačjega stranišča, če je to mogoče; prenosno stranišče vzemite s seboj, da bi ga lahko uporabila med vašimi postanki, v tem času ji ponudite vodo. Košaro lahko obložite tudi z nepremočljivo podlogo, ki se uporablja za otroke, ki močijo posteljo.

Na košaro jo navadite že v tednih pred odhodom. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Poskrbite, da bo notranjost avtomobila med vožnjo primerno ohlajena. Oken ne odpirajte, saj so mačke zelo občutljive za prepih. Nikoli je ne puščajte same v avtomobilu. In ne pozabite: košaro z mačko morate pričvrstiti na sedež z varnostnim pasom!

Mačke se med seboj razlikujejo, zato vsi nasveti ne bodo delovali za vse. Sčasoma boste ugotovili, katere metode se najbolj obnesejo pri vaši ljubljenki.