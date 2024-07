Na Goričkem povsem do središča Zemlje

Pred kratkim je skrajni severovzhod naše dežele prizadel močan izbruh vulkana, ki je za vselej spremenil podobo Goričkega. Takšna trditev bi bila vsekakor pravilna, če dejanski izbruh vulkana, ki se je zgodil pred tremi milijoni let, vstavimo v časovnico dobrih 4,5 milijarde let stare Zemlje. V kraju Grad, na mestu, kjer je iz notranjosti našega planeta pred tremi milijoni let na površje bruhnila lava, so postavili Doživljajski park Vulkanija, kjer vas čaka nepozabno potovanje v globino goričkega vulkana, skozi zgodovino Zemlje in po njenih geoloških značilnostih. Čudovito jim uspelo združiti zanimive resne znanstvene informacije in otroško predstavo, katere glavni lik je krtek Oli. A njegovo ime nikakor ni naključno.

Geološki muzej Poleg Vulkanije je v ceno vštet ogled Geološkega muzeja, ki predstavlja geologijo Goričkega, v njem je tudi Lednarjeva usnjarna, kar je prvotno hiša, zgrajena po drugi svetovni vojni, tudi bila. Za marsikoga je največje presenečenje to, da lahko v muzeju kar sami izdelate vulkan, ki kaj hitro izbruhne ...

Temačne globine so življenjski prostor krtka Olija. FOTO: Mitja Felc

Eden od ostankov zadnjega delujočega vulkana na naših tleh je namreč tudi mineral olivin, od tod krtkovo ime, ki so ga našli na Goričkem. Tega sicer ni v takšnih količinah in velikostih, da bi z njim lahko kovali dobičke, so ga pa vpeli v zanimivo turistično zgodbo. In še eno precej bolj razširjeno kamnino jim je zapustila mati narava – bazaltni tuf. Gre za povsem vulkansko kamnino, ki so jo nekoč uporabljali pri gradnji, še danes je na Goričkem nekaj starejših hiš, ki so povsem ali deloma grajene iz tega kamna. Tudi največji grad na Slovenskem, s pomenljivim imenom Grad, je zgrajen iz bazaltnega tufa. Star je 800 let in ima kar 365 sob. Kakšno razkošje! Govori se, da je graščak v njem vsak dan v letu spal v drugi sobi.

Nekdanji kamnolom bazaltnega tufa FOTO: Mitja Felc

365 SOB ima naš največji grad.

Kamnino za gradnjo so dobivali v neposredni okolici. Še danes je na ogled manjši kamnolom, ki sicer že dolgo ni več delujoč, v bližini Vulkanije, kamor se lahko popeljete s turističnim vlakom. Ta vas zapelje še malo naokoli po Goričkem, kjer med drugim izveste tudi kakšno zanimivo anekdoto ... Pa naj to le ostane skrivnost, vsega vam pač ne smemo razkriti.

Avanturo si lahko podaljšate še s turističnim vlakom. FOTO: Mitja Felc

A če se vrnemo v Vulkanijo. Po uvodni vodeni predstavitvi je na vrsti potep po vesolju skozi 3D-pogled. Po podzemnih rovih se v nekaj korakih sprehodite do najhitrejšega tovornega dvigala na svetu. Le nekaj sekund traja in se spustite 6 kilometrov nižje v središče Zemlje. Natančneje: 6003 metre globoko greste. Če vožnja z dvigalom traja res kratek čas, pa je naslednja že daljša, kakšnih 10 minut se s podzemnim vlakom, ki ga usmerja krtek Oli, mimo raznih ovir (skozi 3D-pogled) dvigujete nazaj na površje Zemlje. Točno v Vulkanijo.