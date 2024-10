Moški, s pomočjo takšnega treninga boste v postelji zdržali dlje

Nova raziskava, objavljena v časopisu International Journal of Clinical and Health Psychology je odkrila, da izvajanje posebnih vaj manj kot deset minut na dan, moškim pomaga do večje vzdržljivosti v postelji. Rezultati so vidni že v manj kot dveh tednih.

Gre za intervalni trening visoke intenzivnosti- VIIT: režim vaj, v katerem se izmenjujejo intervali visoke in blažje intenzitete ter prinaša še številne druge prednosti: denimo z vidika zdravja srca in dobre presnove.

Sedaj je dokazano, da je dober tudi za spolno življenje.

FOTO: Katarzyna Bialasiewicz/Gettyimages

Prezgodnji izliv je spolna disfunkcija, zaradi katere moški po penetraciji prehitro doživi izliv. Pogosto vodi v frustracije in nezadovoljstvo s spolnim življenjem, vpliva na samospoštovanje in na mentalno zdravje. Kljub temu da gre za eno najpogostejših težav v spolnosti, vsi razlogi zanjo še niso znani.

Glede na najnovejšo raziskavo pa zadeve lahko izboljša intervalni trening, in to samo v 12 dneh.

FOTO: Kate Aedon/Gettyimages

Strokovnjaki z univerze East China Normal so proučevali 76 moških, starih od 18 do 34 let. Vsi so bili v stabilni zvezi in so telesno ljubezen s partnericami v povprečju okušali enkrat na teden.

Razdeljeni so bili v tri skupine: ena je vsak dan opravljala sedemminutne intervalne treninge visoke intenzitete v kombinaciji z dihalnimi vajami, druga je izvajala dihalne vaje s počasnim dihanjem iste časovne dolžine, tretja sedemminutne običajne dihalne vaje.

Analiza rezultatov je na koncu pokazala, da so z vidika vzdržljivosti najboljše rezultate dosegli moški, ki so izvajali intervalne treninge skupaj z dihalnimi vajami.

FOTO: Unsplash

Strokovnjaki so rezultate utemeljili z dejstvom, da osebe, ki vadijo na takšen način, dobro obvladajo svoje delo in znajo uravnavati dihanje, oboje pri spolnem življenju igra zelo pomembno vlogo, piše 24sata.hr.