Mladi kuharji navdušujejo Slovence

Ob dnevu brez zavržene hrane je spet zadišalo iz kuhinje mladih mojstrov projekta Kuhnapato, ki s pripravo tradicionalnih obrokov v šolskih kuhinjah in gospodinjskih učilnicah razvijajo odnos do zdravih, lokalno značilnih jedi ter posledično uživanja zdrave, sezonske, lokalne in tradicionalne hrane. Pri tej viziji jih že osmo leto zapored podpirajo tudi v Sparu Slovenija.

Kuhnapato je projekt, ki z motivacijskimi pristopi že 14. leto zapored spodbuja mladino in širšo javnost k usvajanju kuharskih veščin oziroma znanj o lokalno značilnih jedeh ter k odgovornemu in trajnostnemu načinu življenja.

