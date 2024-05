Znani pevec šel na romanje, pa so ga surovo napadli: »Dobesedno se je začel boj za življenje!« (VIDEO)

Znani srbski pevec Nikola Rokvić se je pred dnevi odpravil v Grčijo, kjer se nahaja znameniti samostan svetega Nektarija Eginskega, da bi molil k svetniku, h kateremu se po pomoč zatekajo bolniki z rakom.

Ob tem je sledilcem razkril neprijeten dododek. Tako ga je na zapuščeni njivi, kjer se je sprehajal, napadel trop psov.

»Včerajšnji dan se je začel zelo veselo, energično z veliko zagona zaradi doseženega prvega cilja, a kot se zgodi, ko se zgodijo velike stvari, včasih veselja ni brez preizkušenj! Nekje na polovici poti sredi njive sem naletel na trop potepuških psov... pse srečujem vsak dan na tej cesti, navajen sem, da nekaj laja zaradi nahrbtnika in palic, večina psov pa pa mi prijazno sledi,« je začel.

Tokrat je bilo drugače

»Takoj na začetku sem videl, da niso prijazni. Psica je pokazala zobe, ko sem šel mimo nje in me začela napadati. Drugi psi so ji sledili ... Hotel sem se braniti s palicami, a niso odnehali ... Tisti trenutek se je dobesedno začne boj za življenje ... Njihova jeza je postajala vedno večja,« je nadaljeval.

»Napadali so me z vseh strani, na srečo niso bili za mojim hrbtom, tako da sem jih nekako uspel ustaviti s palicami ... 6, 7 se jih je neprestano zabadalo v palice.. Samica je bila najbolj agresivna, zelo grozna situacija... Napad je trajal nekaj minut, poskusil sem vse in nič ni pomagalo... Rekel sem, da je konec. V nekem trenutku,, sem samo rekel MIR, MIR, vse je v redu, dovolj je bilo ... « je še zapisal pevec.