Miganje za boljšo prebavo

Napihnjenost, bolečine v trebuhu, zaprtje in driska so lahko le eden od najpogostejših znakov neurejene prebave. Rešitev za vse te probleme, razen če ne gre v ozadju za kaj hujšega, še posebno če se težave tudi ob spremembi prehranjevalnih navad ponavljajo kar naprej, je vsekakor zdrava in uravnotežena prehrana.

Na jedilniku naj se tako vsak dan znajdeta sadje in zelenjava. Namesto belega kruha izberite polnozrnatega. Pazite tudi na količino zaužitih slabih maščob, mastnega (rdečega) mesa naj bi pojedli čim manj, raje izberite pusto piščančje ali puranje. Na krožniku naj bodo pogosteje ribe. Solato obogatite z olivnim oljem in denimo koščki avokada, ki vsebuje dobre maščobe.

Vsaj liter vode na dan naj bi popili.

Zelo pomemben del uravnotežene prehrane so prehranske vlaknine. Četudi telesu ne prinašajo energijske vrednosti, vplivajo na različne pomembne funkcije v prebavnem traktu. Vlaknine so v rjavih vrstah riža, polnozrnatih vrstah kruha, semenih, stročnicah in tudi v koži zelenjave in sadja. Med drugim delujejo kot čistilec prebavne cevi. Poleg tega naj bi zavirale nastanek številnih bolezni in funkcijskih motenj, kot so zaprtost, rak na debelem črevesju, žolčni kamni, prevelika telesna masa, povišan holesterol v krvi in sladkorna bolezen.

Pijte dovolj tekočine, najbolje navadno vodo. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Za urejeno prebavo je zelo pomemben tudi zadosten vnos tekočine v telo. Vsaj od litra do litra in pol na dan je je dobro spiti. Pri čemer bo najbolje, če boste izbrali navadno vodo ali vsaj nesladkan čaj. Alkoholu, kavi in sladkim ter gaziranim pijačam se raje izognite.

Kriva lahko depresija

Proti občutku napihnjenosti ali pogostim vetrovom se boste lahko borili, če boste hrano dobro prežvečili oziroma jedli počasi. Pa tudi, če ne boste pretiravali z brokolijem, zeljem, fižolom, jabolki, cvetačo, čebulo, mlekom in mlečnimi izdelki. A to ne pomeni, da vse omenjeno črtate z jedilnika, še posebno če se že tako in tako ne prehranjujete zdravo.

Kaj pa redna telesna aktivnost? Ja, tudi ta je ob vsem doslej naštetem še kako pomembna, če želimo svojemu prebavnemu traku res najbolje. Težave z zaprtjem se bodo pojavile, če se boste premalo ali sploh nič gibali, pili premalo vode in se prehranjevali z živili, v katerih je zelo malo ali nič vlaknin. Možno je, da so v ozadju psihične težave, saj je znano, da depresija lahko izzove zaprtje ali ga poslabša.

Za zaprtje so lahko kriva tudi nekatera zdravila, denimo proti bolečinam, depresiji, povišanemu krvnemu tlaku in parkinsonovi bolezni. Če morate jemati zdravila in vas po njih muči zaprtje, se pogovorite z zdravnikom, morda bo prilagodil odmerek ali zdravilo zamenjal. Težave z zaprtjem oziroma nerednim odvajanjem blata lahko povzročata tudi kalcij in železo.

Enkrat ali dvakrat na teden si privoščite ribe. FOTO: Getty Images

Ne moremo mimo higiene. Pred vsakim obrokom, pa četudi gre le za eno jabolko ali nekaj oreščkov, si dobro umijte roke. Le tako boste preprečili morebiten vnos bakterij, ki bi lahko škodovale vašemu prebavnemu traku.