Mercedesov limuzinski kombi: potovalnik visokega razreda (FOTO)

Obstajajo taki in drugačni kombiji, večina je bolj množičnih, so pa tudi bolj prestižni. Med njimi prav gotovo izstopa mercedes razreda V, ki je bil letos prenovljen. Še naprej ga lahko poganja motor na notranje zgorevanje, lahko pa je povsem električen. Zanesljivi dizel Razred V z električnim pogonom je morda zanimiv za kake hotelske prevoznike, velika večina imetnikov tega modela ga je doslej pač kupovala z dizelskim pogonom in zelo verjetno bo tako tudi po prenovi. Testno izvedenko 300D je poganjal 2-litrski dizelski štirivaljni motor, ki ima največjo moč 174 kW (236 KM) in navor 500 Nm. ...