Mehanizacija se na ogled postavi (FOTO)

V Celju je bil po dveh letih od 1. do 4. februarja sejem Agritech; celjski sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije je relativno mlad, zdaj je bil 4. Organizatorji navajajo, da se je na njem predstavilo 105 razstavljavcev s 350 blagovnimi znamkami, ob razstavi strojev pa je potekal tudi spremljevalni program.

Vožnje in praktični prikazi

Prednost Agritecha je, da so stroji v halah, tako da dogajanje ni odvisno od vremena, nekaj jih je bilo sicer tudi zunaj. Vsak dan so bile organizirane testne vožnje s traktorji, v živo pa so potekali praktični prikazi delovanja gozdarskih strojev; obiskovalci so imeli priložnost videti, kako ti opravljajo različna dela.

Švicarski Rapid ima v programu tudi enoosni traktor monta s 14 KM in hidrostatično transmisijo. Priklopljen ima zgrabljalnik za krmo rapid multi twister 190. Deluje lahko na izredno velikih strminah.

V Celju pa ni bilo vseh ponudnikov kmetijskih strojev, ki jih imamo v Sloveniji, razlogi so verjetno različni, generalno imamo pri nas kar precej (preveč) tovrstnih sejmov, razstavljavcem pa to predstavlja velik finančni in logistični strošek itd. Imamo tudi regionalne sejme, proizvajalci in zastopniki pa imajo še t. i. hišne sejme ali dneve odprtih vrat.

Celovita traktorska ponudba

Osnovni stroj za kmetijsko pridelavo je traktor, v Sloveniji smo v lanskem letu sicer kupili 1104 nove. Njihova povprečna moč je bila 72 kW oziroma 98 KM. New Holland je ohranil vodilno pozicijo pri prodaji novih traktorjev, ki jo ima že vrsto let, lani pa je bilo opaziti tudi porast prodaje manjših. Tu vodi indijski Solis. Pri prodaji najmočnejše skupine traktorjev z močjo nad 300 KM je na prvem mestu John Deere.

Najbolj prodajana serija pri John Deeru je serija 6M. Lani sta zastopnika prodala 60 teh strojev.

Na Agritechu smo lahko videli celovito ponudbo traktorjev, od standardnih do specialnih izvedb, kot so ozkolotečni traktorji za trajne nasade, gorski traktorji, dvoriščni traktorji – teleskopski nakladalniki. Agromehanika je predstavila svoj domači, slovenski traktor AGT 1060, ob tem pa tudi zastopniški program traktorjev – prodajajo namreč še Deutz Fahr in Antonio Carraro. ITRO je pokazal več traktorjev New Holland pa tudi njihove kombajne in druge priključke.

New Holland je že vrsto let najbolj prodajana znamka traktorjev v Sloveniji.

Videli smo lahko enoosne traktorje za delo na zelo velikih strminah, bilo je nekaj ponudnikov za naknadno vgradnjo navigacijskih sistemov, sistemov za prostoročno vodenje traktorjev, sistemov za avtomatsko upravljanje sekcij pri škropilnicah itd. V tem segmentu se je predstavljalo že uveljavljeno podjetje Termodron, videli pa smo tudi sisteme Trimble in Farmnavigator.