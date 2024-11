Mazda gre svojo pot

Mazda je morda po prodaji majhna avtomobilska družba, vendar vselej vleče drzne poteze. Prav tako lahko rečemo, da vozi proti trendu. To je storila tudi z nedavnim povečanjem prostornine bencinskega motorja z namenom doseči bolj ustrezen izpuh. 103 kW moči in 238 Nm navora ima novi 2,5-litrski bencinar. Še se spomnimo, ko je pred kakim desetletjem evropska avtomobilska industrija množično drvela v t. i. downsizing, lepše rečeno v zmanjševanje prostornine motorjev. Mazda je šla pač svojo pot, oni so govorili in še govorijo o rightsizingu, da dosežejo primerno velikost motorja. Drugače kot te...