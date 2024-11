Matjaž Valenčič: Panika zaradi napovedane prepovedi bojlerjev je odveč (VIDEO)

Tokrat smo v Delovem studiu gostili pogovor z Matjažem Valenčičem, neodvisnim energetskim svetovalcem in strokovnim vodjo portala ZaEnSvet. Beseda je tekla o spremembah pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, idealni temperaturi v bivalnih prostorih, slovenski (ne)varčnosti ter uporabniških napakah pri ogrevanju.

Matjaž Valenčič je s svojim bogatim znanjem in izkušnjami s področja energetike poslušalcem in gledalcem približal novosti, ki jih prinašajo napovedane spremembe pravilnika o rabi energije. "Namen zakonodaje je zmanjšati energetske obremenitve," je pojasnil. "Stvari v pravilniku je zato treba pravilno razumeti, tudi če je nekoliko nerodno zapisan."

Ministrstvo za naravne vire in prostor je sicer vmes že sporočilo, da bodo preučili možnosti za spremembe in dopolnitve tega pravilnika, zato še ni znano, kakšne bodo končne usmeritve. Ne glede na to, ali bodo pred sprejetjem implementirani popravki, bodo smernice v luči trajnostne rabe energije šle v tej smeri, pojasnjuje sogovornik.

