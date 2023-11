Malce zmede z imeni: Google TV je preoblečen android TV z nekaterimi novostmi

Android TV nekako velja za najboljši operacijski sistem za pametne televizorje, saj ponuja odlično uporabniško izkušnjo, preneseno s telefonskega androida, množico uporabnih aplikacij in vsebinska priporočila. A zadnje čase v trgovinah na televizorjih poleg napisov android TV vidimo oznake google TV, kar zna nekoliko zmesti potrošnike.

Dejansko gre pri slednjem za preoblečeni android TV podobno kot pri proizvajalcih pametnih telefonov, ki svoje izdelke opremijo s svojim uporabniškim vmesnikom, ki temelji na mobilnem operacijskem sistemu android.

Zelo priročno je tudi upravljanje televizorja s telefonom.

Manj brskanja

A medtem ko android TV priporočila ustvarja glede nameščene aplikacije za pretakanje vsebin, in ne na nedavni zgodovini ogledanih filmov in serij, google TV uporablja strojno učenje, podatke Googlovega pomočnika in svoje podatkovne baze za spoznavanje in ustvarjanje vzorca multimedijske izkušnje in temu primerno prilagodi vsebino. Tako prinaša nekoliko bolj minimalistično podobo in manj brskanja, saj so predlagane vsebine prikazane že na začetni strani.

Pa še eno fino lastnost ima: za upravljanje lahko uporabimo kar telefon, seveda z naloženo aplikacijo google TV, ki je neprimerno bolj priročna pri iskanju filmov in serij, s telefonom pa si lahko enostavno ustvarimo tudi svoj seznam vsebin, ki si jih želimo ogledati.