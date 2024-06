Lynk & Co je avtomobilska znamka, ki so jo s fanfarami predstavili pred osmimi leti. Projekt družbe Volvo Cars in njenega kitajskega lastnika Geelyja so v Evropi najprej zagnali v bogatejših državah, tudi z možnostjo naročnine, kar naj bi imelo prednost pred lastništvom. Zdaj se širijo k nam, a bodo avtomobile le prodajali, konkretno enega, ki ima oznako lynk & co 1. Znamko so leta 2016 predstavili v Berlinu, najprej so jo uvedli na Kitajskem, nato pa leta 2018 še v Evropi. Na Kitajskem imajo v ponudbi več modelov, v Evropi še vedno le enega, lynk & co 1. Oblikovno ga je zasnoval ...