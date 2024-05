Losos v kremni omaki po toskansko (VIDEO)

Jed lahko pripravimo kar v eni sami ponvi: najprej v njej spečemo lososa, ga preložimo na krožnik in nadaljujemo z omako. Vendar sama lososa raje spečem v pečici in mu dodam še kakšno zelen­javno prilogo, kot so tokrat šparglji. Ta način mi je ljubši, saj se tako iz­ognem neprijetnemu vonju v prostoru, ki ga pusti peka ribe v ponvi, ne nazadnje pa tudi umazanemu štedilniku.

Losos v kremni omaki po toskansko

4 fileji lososa (150–200 g na osebo)

2–3 stroki česna

100 g sušenega paradižnika v olju

100 ml suhega belega vina

250 ml sladke smetane

150–200 g mlade špinače

limonov sok po okusu

sol, poper po okusu

Drugo

šop špargljev

krompirjev pire

Prirpava

Pečico segrejemo na 180 stopinj. Fileje lososa oplaknemo pod vodo in jih dobro osušimo. Pekač obložimo s papirjem za peko, nanj položimo fileje lososa (s kožico navzdol), jih premažemo z oljem (iz kozarčka s sušenimi paradižniki) ter solimo in popramo po okusu. Na pekač dodamo še očiščene šparglje in pečemo 10 do 15 minut, da so pečeni tako losos kot šparglji. Medtem pripravimo omako, in sicer damo v ponev žlico olja (od sušenih paradižnikov), strt ali na drobno nasekljan česen ter narezane sušene paradižnike. Takoj ko česen zadiši, dolijemo vino in pustimo kakšno minuto, da alkohol izpari. Nato dolijemo smetano, nekaj limonovega soka, po okusu solimo in popramo ter pustimo na nežnem ognju kuhati nekaj minut, da se omaka zgosti. Zdaj v omako dodamo še špinačo in malce pokuhamo, da oveni. Pečene fileje lososa postrežemo z omako in izbrano prilogo, v mojem primeru s krompirjevim pirejem in pečenimi šparglji. Krožnik lahko osvežimo in zaključimo z nasekljanim drobnjakom ali peteršiljem.

