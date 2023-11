Ljubitelji videoiger The Last of us imajo razlog za zadovoljstvo (VIDEO)

Ameriški razvijalski studio s hecnim imenom Naughty Dog (Poredni kuža), ki ima za seboj vrsto megauspešnih serij videoiger za Sonyjevo konzolo playstation, kot so Crash Bandicoot, Jak and Dexter in Uncharted, bo 19. januarja 2024 izdal predelano in nadgrajeno verzijo prodajno in kritiško cenjene videoigre The Last of Us Part II.

Serija The Last of Us govori o preživetju po glivični apokalipsi, ki je razdejala svet.

Remastered verzija igre za PS4 iz leta 2020 bo lastnikom aktualne konzole PS5 ponudila grafično izboljšan videz, krajše nalagalne čase, podporo za novi igralni plošček dualsense, zvočne opise in komentarje dogajanja, nove načine igranja in celo tri »nove« stopnje, ki so bile izvzete iz originalne igre.

Že izdal močno nadgrajeno različico prvega dela

Studio Naughty Dog je septembra lani že izdal močno nadgrajeno različico prvega dela The Last of Us Part I, ki izkorišča zmogljivosti aktualnega PS5, in igro, narejeno leta 2013 za konzolo PS3, približal novi generaciji igralcev. Napeta in brutalna zgodba iz igre The Last of Us je na začetku leta priromala tudi na male zaslone v podobi izvrstne istoimenske nanizanke, ki je osvojila srca gledalcev in igro predstavila še širšemu občinstvu.