Lekcije ločenih parov, ki so znova obudili zakon in ga zgradili še močnejšega

Sliši se utopično in povsem v nasprotju s tem, čemur smo priča na vsakem koraku. Namreč, da je za partnerja, ki v času trajanja zveze nista zmogla premostiti težav in rešiti odnosa, bolje, da se razideta. A ameriški psiholog dr. Jeffrey Bernstein meni drugače.

V svoji terapevtski praksi je namreč že nekajkrat doživel, da sta se zakonca po boleči ločitvi sčasoma spet našla, zaljubila in celo znova stopila pred oltar drug z drugim. Za ameriško revijo Psychology today je dr. Bernstein razkril štiri ključne korake, ki so bili skupni vsem ponovno združenim ločencem.

1 Osebnostna rast se ne zgodi skupaj

Strokovnjaki za odnose pogosto poudarjajo, da je za uspešno partnersko zvezo nujno, da partnerja osebnostno rasteta drug z drugim. Nekateri celo trdijo, da se lahko samo ob partnerju zgodi osebnostna rast, saj ljudje potrebujemo drugo osebo, da nam nastavi ogledalo in se zavemo svojega zmotnega vedenja.

Vendar ni nujno vedno tako, meni dr. Bernstein. »Veliko parov, ki se po ločitvi znova najdejo, mi pove, da je bila prav osebnostna rast, ki se je zgodila, ko so bili narazen, razlog za to, da so spet skupaj,« pravi psiholog.

Pravzaprav so se partnerji šele po razhodu soočili s svojimi težavami in dobili prostor, da v miru zacelijo rane, ugotavlja dr. Bernstein in dodaja, da tega prej, ko so bili ujeti v odnosu s slabo komunikacijo, neskladnimi prioritetami in nerazrešenimi travmami, niso zmogli narediti. Korak nazaj oziroma stran jim je torej omogočil, da sebe in svojega partnerja ter odnos zagledajo v novi luči, z druge perspektive ...