Kompromis, ki postaja zanimiv: prodaja celoletnih pnevmatik raste

Vsako leto o pnevmatikah pišemo v smislu, zdaj je čas za letne, zdaj je čas za zimske. A že dlje so v ponudbi tudi celoletne. Težko je presojati, za kako velik kompromis gre v tem primeru ali koliko se je ta zadnja leta zmanjšal z napredkom tovrstnih izdelkov. Je pa dejstvo, da je naše okolje vse toplejše, zime pogosto mile, sneg vse redkejši. Nekaj vprašanj o celoletnih pnevmatikah smo zastavili gumarjem.

Kot so nam povedali pri Goodyearu Slovenija, priljubljenost celoletnih pnevmatik v zadnjih letih opazno narašča. To potrjuje tudi poročilo Evropskega združenja proizvajalcev pnevmatik in izdelkov iz gume (ETRMA), ki kaže, da je bila v zadnjih sedmih letih povprečna letna stopnja rasti tega segmenta na evropskem trgu skoraj 20 odstotkov. Razlogi so vsestranskost in priročnost celoletnih pnevmatik, vključenost v originalno opremo avtomobilskih proizvajalcev pa tudi spreminjajoči se evropski predpisi.

Goodyear ponuja okoli 130 različnih dimenzij celoletne pnevmatike vector 4seasons.

V Sloveniji so smernice podobne, saj je bila povprečna letna stopnja rasti tega segmenta v zadnjih sedmih letih dobrih 30 odstotkov. A poudarjajo, da so absolutne številke v primerjavi z zimskim ali letnim segmentom še precej majhne. Nemški avtomobilski klub Adac pa ocenjuje, da je ta tržni delež dosegel 15 odstotkov, pri čemer verjetno mislijo na Nemčijo. Podatka za Slovenijo nimamo.

Celoletne pnevmatike imajo v Nemčiji že 15-odstotni tržni delež.

Izziv za proizvajalce

Kot pravijo pri Goodyearu, je razvoj celoletnih pnevmatik za proizvajalce izziv, saj zahteva hkratni razvoj lastnosti tako zimske kot letne pnevmatike, pri čemer je ključno doseganje ustreznega ravnovesja. Ker je sprejemanje kompromisov neizogiben del razvoja celoletne pnevmatike, te še vedno priporočajo predvsem tistim, ki živijo na območju z milimi zimami ter ne prevozijo veliko kilometrov.

Po drugi strani avtomobilski klubi, na primer Adac, ko gre za kompromise, omenjajo, da se z nekaj izjemami večina celoletnih pnevmatik slabše odreže na suhi cesti, zlasti če je vozilo sredi poletja močno obteženo. Celoletne pnevmatike, ki niso dobro ocenjene, se slabše odrežejo v mokrih razmerah in seveda na snegu.

Na povečanje povpraševanja po celoletnih pnevmatikah se proizvajalci odzivajo z boljšo ponudbo. Goodyear trenutno ponuja okoli 130 dimenzij najbolj priljubljene celoletne pnevmatike vector 4seasons, tudi tiste za športne terence in dostavna vozila. Celoletne pnevmatike imajo vse potrebne oznake, tudi simbol snežinke, in so skladne z evropsko zakonodajo vse leto. Cene pa se ne razlikujejo bistveno od letnih ali zimskih pnevmatik.