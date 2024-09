Kolumna Jerneje Jošar: Zeleno listje za zimske dni

Vroče poletje se počasi preveša v jesen. Bo tudi ta preveč topla? Bo trajala tako dolgo, kot lansko leto, ko smo še novembra pobirali paprike z vrta? Ne vemo. Pravzaprav tisti, ki se bolj spoznajo na te stvari, pravijo, da bo zima letos prej prišla. A nič zato, vremenske razmere, ki so vsako leto malo drugačne, nas prisilijo v to, da opazujemo, se sproti prilagajamo in ob tem uporabljamo vse znanje preteklih izkušenj.

Ja, narava nas uči veliko stvari in ena izmed njih je zagotovo prilagodljivost in bivanje v sedanjem trenutku. Kaj bo, ko bo, če bo … nima smisla. Bomo videli in takrat ukrepali po svojih najboljših močeh.

Sama zato poleg klasičnih vrtnin, ki jih od nekdaj sejemo in sadimo septembra, dodam še kaj, kar bo prineslo klorofil v naša telesa.

