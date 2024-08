Ko vlagate kisle kumarice, bodite pozorni pri dodajanju te sestavine

Začimbe, zelišča

Običajno najprej pomislimo na koper, ta je prislovičen in na zahodu vloženim kumaricam pravzaprav pravijo »dill pickles«, koprove kumare. Koromač in koriander sta naslednja in vse te začimbnice, naj bodo v obliki listja, cvetov ali semena, kot na primer koriander, so po svoji naravi bolj blagega okusa, prevladati utegnejo edino, če uporabimo tako sveže zelenje kot semena.

Zlahka bi kot dodatek prevladal črni poper, tudi stalnica, vendar v obliki semen odda manj pekočega okusa, pazljivost pa priporočamo pri česnu. Na tem področju se je moda nekoliko spremenila in vsi večinoma posegamo po česnu z velikimi in debelimi stroki, ki kumarico hitro navdajo z občutkom pekočega.

Manj »nevarne« so rezine čebule ali še bolje šalotke. Ampak kakor ni enega in edinega recepta, s katerim bi bili vsi zadovoljni, tudi ni enega in edinega okusa: marsi­kdo tudi v kozarec kumaric potisne kos feferona.

Drugače pa, ker smo naravnani praktično: veliko ljudi, ki se lotijo tega posla, kupi kar Maestrove začimbe z nedvoumnim imenom mešanica začimb za vlaganje kumaric, v kateri so vključeni že vsi najpomembnejši dodatki in se potem lahko igramo samo še s finesami, če želimo.

Ponekod se uporablja tudi piment, vendar v slovenskih kumaricah ni ravno pogost, je pa pogosta in zelo priporočljiva gorčica v zrnju.

Ko odkrijemo pravo začimbno mešanico, ki bo ustrezala našemu okusu, smo na dobri poti do uspeha, zagotovo pa se strinjate, da nam moramo doseči še eno točko uspeha – to je hrustljavost. Premehke in ovele kisle kumarice nam dobesedno pokvarijo apetit, zato smo v vsej zgodovini shrankov poiskali marsikatere utrjevalce trdote. Kako pa se v resnici obnesejo? Namige boste našli TUKAJ.

...

Kaj pa sol in sladkor?

Preprosto, a pogosto potrjeno dejstvo: kumarice, za katere boste uporabili več sladkorja, bodo šle bolj v slast otrokom, kar je po svoje logično. Med našim tokratnim poskusom z različnimi vrstami kisa in razmerjem med sestavinami pa se je tudi pokazalo, da več sladkorja zakamuflira pretirano kislost oziroma jo vsaj deloma razoroži in naredi manj nasilno.

Uradni recept navaja na liter in pol kisa, razredčenega z vodo, žličko soli in žličko sladkorja, vendar mi priporočamo več sladkorja in razmerje 2:1 v njegov prid. Ko gre za sol, se najbolj obnese nerafinirana morska sol, ki utrjuje celične stene kumar.

Priporočamo še: Recept za sirup, ki je boljši od bezgovega