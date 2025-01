Ko pralni stroj slabo pere

Pralni stroj je nujen gospodinjski pripomoček, zasnovan za učinkovito pranje perila. Včasih pa se zgodi, da ne deluje optimalno in perilo ni tako čisto, kot bi moralo biti. Prepoznavanje znakov, da naprava ne opravlja svoje naloge, je ključno za ohranjanje higiene perila.

Neprijeten vonj oblačil

Če vaša sveže oprana oblačila še vedno oddajajo neprijetne vonjave, to pomeni, da pralni stroj ne deluje učinkovito. Za to so lahko krivi ostanki detergenta, mehčalca in v stroju ujeta vlaga, saj ustvarjajo idealne razmere za razvoj bakterij in plesni. V tem primeru stroj poženite s praznim bobnom, vanj pa stresite nekaj žličk sode bikarbone.

Slabo izpiranje

Če na oblačilih opazite sledi detergenta ali druge ostanke, to pomeni, da stroj perila ne izpira dovolj. Pazite, da ga ne preobremenite – naložite ga po navodilih proizvajalca. Odmerite pravo količino detergenta in po potrebi vključite dodaten cikel izpiranja.

Madeži ostajajo

Izberite ustrezen program pranja glede na vrsto tkanine in stopnjo umazanosti. Madeže prej obdelajte z odstranjevalcem madežev ali jih predhodno namočite. Če kljub tema ukrepoma madeži še vedno ostajajo, je verjetno težava v pralnem stroju in ne vaši izbiri programa oziroma odmerjanju detergenta.

Podaljšani cikli

Če pralni stroj potrebuje dlje časa za dokončanje cikla, je to lahko jasen znak za težave v delovanju. Preverite, ali so filtri čisti in ali okrog bobna ni morebitne umazanije, alg ali celo plesni. Tudi nenavadni zvoki ali pretirani tresljaji med delovanjem so lahko znak mehanskih težav, ki vplivajo na učinkovitost pranja. Tudi v tem primeru preverite, ali stroj potrebuje čiščenje oziroma celo servis.