Kmetijske nagrade za inovativnost (FOTO)

​Agritechnica, vodilni svetovni sejem kmetijske tehnike, po štirih letih znova odpira svoja vrata, in sicer od 12. do 18. novembra 2023. Več kot 2600 razstavljavcev iz 53 držav bo predstavljalo svoje proizvode v 24 dvoranah polno zasedenega razstavišča v Hannovru.

Več kot 1700 razstavljavcev prihaja iz tujine (65 odstotkov), preostali iz Nemčije, največ jih imajo Italija (361), Kitajska (192), Turčija (172) in Nizozemska (141), skupne stojnice pa ima 23 držav s treh celin. Pričakujejo okrog 400.000 obiskovalcev z vsega sveta.

Na sejmu podeljujejo tudi prestižne nagrade za tehnične novosti – inovacije. Letos je bilo za ocenjevanje prijavljenih 251 novih izdelkov, podelili pa so eno zlato medaljo in 17 srebrnih. Dobitniki so sicer že nekaj časa znani, podelitev pa se opravi v času sejma. Na kratko predstavljamo dobitnika zlate medalje in dveh srebrnih. Vsi trije prihajajo iz družbe New Holland.

Popolnoma električni traktor, dopolnjen s številnimi avtonomnimi in varnostnimi funkcijami

Zlata medalja za žitni kombajn

Zlato medaljo je dobil celotni koncept novega kombajna CR z dvojnim aksialnim rotorjem. Kombajn je bil zasnovan za največje zmogljivosti ob upoštevanju vseh omejitev glede velikosti in teže (osnih obremenitev). Novi kombajn CR ima vzdolžno nameščen pogonski motor in sredinsko nameščena gonila. Zaradi ustrezneje nameščenih pogonov so nastali prosti prostor uporabili za razširitev mlatilnega kanala in s tem za povečanje tehnične zmogljivosti kombajna.

Alternativa dizelskemu gorivu je lahko LNG – utekočinjeni zemeljski plin (biometan).

Patentirani sistem čiščenja žita je bil razširjen za 13 odstotkov, izboljšali so sistem za odpravo blokad – zamašitev kombajna. Drobljenje in trosenje slame je opremljeno s tehnologijo nadzora s kamero, kar poveča energetsko učinkovitost kombajna. New Holland z njim vstopa v novo dimenzijo zmogljivosti kombajnov.

Srebrni plinski traktor

New Holland je z modelom T7.270 LNG prvi proizvajalec, ki je predstavil plinski traktor s pogonom na utekočinjeni zemeljski plin (LNG). Rezervoar za LNG je izdelan s posebno tehnologijo dvojnih sten, je vakuumsko izoliran, oblika pa je primerna za montažo na traktorje. Rezervoar ima prostornino za 200 kg LNG, ki je ohlajen na minus 162 stopinj Celzija in je zato v tekočem stanju. Z uvedbo tehnologije LNG v traktor T7.270 methane power New Holland zdaj koncepte plinskih motorjev na LNG predstavlja kot pogonsko možnost v kmetijstvu, ki lahko izpolni stroge zahteve tega področja. To je združeno z možnostjo uporabe lastnega bioplina (bio-LNG) kot goriva za vozila v CO 2 -nevtralnih krožnih gospodarstvih.

New Holland je kot prvi predstavil traktor s pogonom na utekočinjeni zemeljski plin.

Srebrni električar

New Holland T4 electric power je električni baterijski traktor. Nagrado je dobil, ker ima vgrajene tudi avtonomne in varnostne funkcije, ki znatno zmanjšajo obremenitev voznika ob dolgih delovnih dnevih. Na strehi kabine in na sprednjem delu pokrova motorja ima nameščen sistem kamer, ki med drugim omogočajo 360-stopinjski pogled na traktor, ki se lahko prenese na terminal v kabini, zaznavanje zadnjih priključkov za lažji priklop in samodejni izklop kardanske gredi, če se ljudje preveč približajo kardanski gredi.

Vgrajena je funkcija route mode, pri kateri traktor sledi nastavljenemu zaporedju vožnje, na primer v sadovnjakih, način follow me pa omogoča, da traktor (brez voznika v kabini) sledi osebi, ki se premika ali stoji v območju zaznavanja traktorja za identifikacijo. New Holland je znanim nalogam traktorja dodal bistveno izboljšane funkcije, ki vodijo k večji delovni učinkovitosti ob ohranjanju visoke stopnje varnosti.