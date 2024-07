Klasike z Yasko: pohorska omleta, kot se šika

Moje sorodstvene vezi segajo tudi na štajerski konec, zato je pohorska omleta pri nas doma kar precej oboževana, čeprav se na splošno zdi, da je med poplavo trendovskih sladic morda malo pozabljena. Da ne bo tako in da ohranimo slovensko tradicijo in vse, kar je dobrega, se lotimo te krasne sladice, ki je pravzaprav zelo preprosta za pripravo.

Pri pohorski omleti je pomemben biskvit, ki mora biti mehak, puhast in sočen. Premažemo ga z džemom iz brusnic (vsebuje naj cele sadeže) in nadevamo z gozdnimi borovnicami ter vse skupaj zaključimo s stepeno sladko smetano in – da je življenje še slajše – posujemo s sladkorjem v prahu (lahko pa poškropimo še s šilcem mentolovega likerja) ter postrežemo takoj, še toplo.

To tradicionalno recepturo sem si izposodila kar tam, kjer so njene korenine, na Pohorju. Menda je nastala leta 1952 v takratnem Poštarskem domu, ki je zdaj znan kot hotel Tisa, avtor pa je bil Franc Pogačar, v tistih letih tam glavni kuhar. Po drugih navedbah naj bi nastala že kakšno leto prej v takratnem Železničarskem domu, izpod rok kuharskega mojstra Viljema Račiča. Vsekakor pa se je ohranila in v hotelu Tisa pohorsko omleto še danes postrežejo na tradicionalni način, vedno svežo pripravljeno in samo s sadeži iz pohorskih gozdov.

Pa priprava doma?

Popolnoma preprosta, vendar se pri prebiranju izvirnega recepta takoj porodi vprašanje oziroma dilema, koliko pa sploh je žlica moke ali sladkorja. Je to merilna žlica ali jedilna žlica, poravnana ali s kupčkom?! No, natančne recepture vam tudi jaz ne morem dati, kajti vse skupaj je odvisno od tega, kako velika so jajca. Če pa vseeno poenostavim: pri srednje velikih jajcih potrebujemo nekje od 20 do 30 g moke na jajce in tudi toliko sladkorja. V originalu jo sicer pripravljajo v ponvi, da dobi obliko omlete, jaz pa sem uporabila kar model za torto.

Pohorska omleta

Za eno.

3 jajca

3 žlice oziroma 75 g sladkorja

3 žlice oziroma 75 g moke (bela gladka)

Drugo

3 žlice brusničnega džema

borovnice

250 ml sladke smetane

Priprava