V katerih evropskih državah so zapovedane zimske gume

Zima vsako leto na ceste privabi družine, ki se odpravijo na potovanja in smučarijo z avtomobilom, pogosto tudi zunaj Slovenije. Takšne razmere pa seveda zahtevajo ustrezno opremljeno vozilo, kar določajo tudi predpisi v posameznih državah. Ker pa v vsaki evropski državi velja drugačna zakonodaja, so pri svetovnem proizvajalcu gum Goodyear pripravili pregled predpisov glede uporabe zimskih pnevmatik.

Zakaj zimske pnevmatike?

Zimske pnevmatike so optimizirane za vožnjo pri nižjih temperaturah, saj imajo boljši oprijem in preprečujejo zdrse. Države za ustrezne zimske pnevmatike najpogosteje določijo tiste, ki na bočnici nosijo oznako M+S, druge pa zahtevajo tiste, ki nosijo oznako 3PMSF oz. simbol snežinke, kot denimo Nemčija, spet tretje pa za ustrezne opredeljujejo pnevmatike, ki nosijo enega od omenjenih simbolov.

Oznaka 3PMSF oz. simbol snežinke v primerjavi z oznako M+S zagotavlja, da guma izpolnjuje še zahtevnejše kriterije za vožnjo v zimskih razmerah.

Mednje se uvršča tudi Slovenija, ki kot zimske pnevmatike določa tiste, ki imajo na boku proizvajalčevo oznako M+S in/ali 3PMSF oz. simbol snežinke. Ta v primerjavi z oznako M+S zagotavlja, da guma izpolnjuje še zahtevnejše kriterije za vožnjo v zimskih razmerah ter omogoča zaviranje in zavijanje na mokrem in grobem ledu, mehkem in trdem snegu ter snežni brozgi.

Pregled po državah

Slovenska zakonodaja obvezno uporabo zimskih pnevmatik določa med 15. novembrom in 15. marcem. Enako ureditev imajo tudi v nekaterih bližnjih državah, na primer na Hrvaškem (od 15. novembra do 15. aprila) ter v Bosni in Hercegovini (od 1. novembra do 1. aprila).

Srbija in Avstrija zakonsko določata namestitev zimskih pnevmatik z minimalno globino profila 4 mm, vendar le v primeru, da to zahtevajo vremenske razmere oziroma ko so ceste prekrite s snegom, plundro ali ledom. Obdobje, v katerem velja ta predpis, je v Avstriji med 1. novembrom in 15. aprilom, v Srbiji pa med 1. novembrom in 1. aprilom.

Namestitev zimskih pnevmatik ali snežnih verig je v Italiji obvezna na več odsekih avtocest in navadnih cest, kar je označeno s prometnim znakom. V splošnem ta predpis velja med 15. novembrom in 15. aprilom, razen v severozahodni Italiji, kjer so zimske pnevmatike obvezne med 15. oktobrom in 15. aprilom, na Južnem Tirolskem pa so z oznako M+S ali simbolom snežinke (3PMSF) obvezne v primeru snega, ledu ali podobnih nepredvidljivih in spolzkih vremenskih razmer ne glede na datum.

Pred odhodom na pot je dobro opraviti pregled globine profila in tlaka v pnevmatikah.

Francoski predpisi določajo obvezno uporabo zimskih pnevmatik ali snežnih verig med 1. novembrom in 31. marcem v nekaterih delih gorskih regij. Na vstopnih in izstopnih točkah vsakega območja so nameščeni obveščevalni znaki, ki opozarjajo na zimske razmere. Francoska zakonodaja trenutno dovoljuje uporabo pnevmatik z oznako M+S ali s simbolom snežinke (3PMSF), s 1. novembrom 2024 pa bo v hribovskih regijah dovoljena le uporaba zimskih pnevmatik s simbolom snežinke.