Prodaja električnih avtomobilov je zastala, kar poskušajo proizvajalci rešiti s ponujanjem dostopnejših vozil. Eden takšnih je kia EV3, družinski športni terenec, ki bi lahko bistveno premešal karte na trgu. Adutov ima dovolj; ceno, prostornost in doseg. Da pri Kii znajo narediti dober električni avtomobil, je jasno. V zadnjih letih so na ceste poslali modela EV6 in EV9, s katerima Kia potrjuje svojo kakovost, toda oba spadata v višji cenovni razred, ki ni dostopen množicam. Množično potrošnjo bo treba graditi na cenejših modelih in Kia je pripravila odgovor. Model EV3 so pokazali že pred čas...