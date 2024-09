Kdo je odgovoren za očetove dolgove

Slišala sem različna mnenje glede tega, ali lahko dediči sploh odgovarjamo za zapustnikove dolgove. V mojem primeru sva dve dedinji (sestri) po pokojnem očetu, ki nama je zapustil stanovanje, a je imel tudi za več kot 30.000 evrov dolgov.

Sestra razmišlja, da bi se odpovedala dediščini, sama pa še vedno tehtam, kaj storiti. Za koliko konkretno lahko odgovarjam, če bi se odločila, da sprejmem dediščino?

Kateri čas je »odločilen« za izračun vrednosti stanovanja in očetovih dolgov? Hvala za vaš odgovor.

Zahvaljujem se za vaše vprašanje. Odpoved dediščini ima v praksi različne razloge. Nekateri se zanjo odločijo, ker niso imeli dobrih odnosov z zapustnikom, drugi zato, ker imajo že dovolj premožen­ja za normalno življenje in si ne želijo zdrah z drugimi dediči, tretji pa na podlagi preprostega matematičnega računa – da si bodo s tem, ko bodo nekaj prejeli, obenem naložili (preveč) obveznosti do zapuščine.

V primerih, ko zapustnik poleg premoženja zapusti tudi dolgove, se seveda postavi vprašanje, ali dediči odgovarjajo za zapustnikove dolgove.

Odgovor je – da, vendar je ta odgovornost omejena le na vrednost podedovanega premoženja. Poenostavljeno povedano, to pomeni, da se dedičem zaradi zapustnikovih dolgov v nobenem primeru ne more poslabšati njihov finančni položaj.

V vašem primeru je precej očitno, da boste od očeta podedovali več premožen­ja kot dolgov. Če bi stanovanje podedovali obe s sestro, bi prav tako obe odgovarjali za očetove dolgove, vsaka nerazdelno do polovice vrednosti svojega dednega deleža. Če pa se bo sestra odpovedala dediščini, za očetove dolgove ne bo odgovarjala, to breme bo v celoti padlo na vas.

Pri odgovornosti dedičev za zapustnikove dolgove je pomembno ugotoviti tudi obseg njihove odgovornosti – predvsem to, kakšno je razmerje med zapustnikovo aktivo (premoženjem) in pasivo (dolgovi).

Sodna praksa je izrekla, da je trenutek smrti tisti čas, ki je odločilen za presojo razmerja med vrednostjo aktive in pasive. Vrednost stanovanja in tudi višina očetovega dolga, za katerega bi odgovarjali, če bi se odločili, da boste dedovali, se bosta torej izračunali glede na obdobje, ko je vaš oče umrl.

Poznejše spremembe na eni (zvišanje ali znižanje vrednosti zapuščine) in drugi strani (povečanje dolga zaradi obresti, ker dedič ne poravnava zapustnikovih dolgov) tudi ne bodo vplivale na omejitev izterljivosti dolga do višine podedovanega premoženja.

