Kdaj poberemo buče

Buče so med prvimi znanilkami jeseni. Ne očarajo le, ko še rastejo na njivah ali obronkih vrtov, dobrodošle so v kuhinji in kot dekoracija zunanjih ali notranjih površin doma. Brez njih seveda ni noči čarovnic. In kako vedeti, da so res zrele in jih lahko poberete, kako jih pravilno shraniti, da bi zdržale kar najdlje?

Prezgodaj pobrane buče ne razvijejo dovolj trdne lupine, ki jih varuje pred zunanjimi vplivi, če boste čakali predolgo, pa jih lahko na polju oziroma vrtu napadejo bolezni. Če jih nameravate uporabljati za kuhanje, je pravočasno obiranje ključno tudi zato, ker imajo tako pravo količino sladkorja in s tem okusa. Dobro je torej upoštevati znake, kdaj je čas za pobiranje.

Lepe barve

Prva dva sta prava barva in tekstura lupine; zrela buča je lepe, živahne, največkrat temno oranžne barve. Tudi če je drugega odtenka, kadar nanjo pritisnete s prstom, ne sme spremeniti barve. Lupina zrele buče je nekoliko hrapava. Pri mladih, še nezrelih plodovih je gladka in svetleča, olupek mat teksture dokazuje, da je povsem zrela.

Še en znak, da jih je treba pobrati, je odmiranje listne mase. Po zelenem in vitalnem steblu plod dobiva hrano, bujno listje ga varuje pred zunanjimi vplivi. Ko se oboje začne sušiti in odmirati, nimata več svoje vloge. Sploh ko pecelj postane trd, suh in rjav, jo brez skrbi odrežete, pri tem pustite vsaj deset centimetrov peclja. Če še vedno niste prepričani, ali jo smete odnesti v klet ali jo še malo pustiti na prostem, po njej potrkajte. Zvok, ki pove, da je buča zrela, je votel.

Zrela je lepe, živahne barve.

Vsekakor ni dobro hiteti, a tudi ne odlašati, saj prezrele, na polju puščene posevke začno napadati škodljivci in bolezni. Lahko jih prizadenejo gniloba, plesen, celo zgodnja pozeba. V vsakem primeru bi jih morali pobrati pred prvo slano.

Pravilno shranjevanje

Od deset do 14 dni jih pustite na prostem, na sončnem in zračnem mestu. Sušenje je ključen korak za njihovo obstojnost, lupina se v tem času povsem strdi. Tako se podaljša rok uporabnosti in se izboljša okus ploda, kar je pomembno, če ga nameravate kuhati.

Če po njej potrkate in votlo zadoni, je zrela.

Posušene buče prestavite v hladen, suh prostor, najbolje na lesen podstavek, ki omogoča kroženje zraka. Ne dajte jih blizu vira toplote, najdlje zdržijo na temnih mestih, stran od sadja, ki sprošča plin etilen, ta pospešuje zorenje. Pravilno shranjene pri temperaturi od osem do 14 stopinj Celzija lahko zdržijo od dva do šest mescev.