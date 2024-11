Karamelizirana jabolka, ki jih boste pripravljali ob vsaki priložnosti (VIDEO)

Jabolka že tradicionalno povezujemo z jesenjo. V tem času se v kuhinji marsikaj vrti okoli njih, najpogosteje pa se znajdejo v sladicah. A ne le v obliki jabolčnega zavitka in pite. Čeprav ta dva recepta naravnost obožujemo, tokrat pripravljamo nekaj drugega, kar okuševalce preverjeno vedno navduši.

Mateja Delakorda nam je v spodnjem videu razkrila smešno preprost recept za tako okusna karamelizirana jabolka, da dvomimo, da se boste to jesen sladkali s čim drugim. Gre namreč za izjemno uporabno sladico, ki se lahko na mizi pojavi v več vlogah. Izboljša lahko torte (ta jabolka najdemo na Matejini torti Sneguljčica), postrežemo pa jo lahko tudi čisto samostojno in ji za kontrast pridružimo kepico vaniljevega sladoleda.

Zanjo ne potrebujemo nobenih posebnih pripomočkov in znanj, zapomniti si velja le naslednje. Jabolka olupimo in jih narežemo na majhne kockice. Nato v ponvi raztopimo maslo ter dodamo jabolka in sladkor. Po želji še rum in cimet. Vse skupaj počasi kuhamo na zmernem ognju, da se jabolka zmehčajo in karamelizirajo, tekočina pa skoraj povre oziroma se zgosti v sirup.

Še topla karamelizirana jabolka lahko ponudimo s kepico sladoleda, lahko jih dodamo v babko ali z njimi prelijemo torto. Nanje lahko nadrobimo svoje najljubše piškote ali pa z njimi celo popestrimo kakšno kašo, ki si jo privoščimo za zajtrk.

So tako dobra, da se mi komaj upiramo, da si jih ne bi privoščili kar na žlico. In to iz ponve, še preden nam jih uspe postreči gostom.

Ta jabolčna sladica pa ima poleg tega, da je pripravljena izjemno hitro in iz preprostih sestavin, ki so vedno na zalogi, še eno prednost. Vaše stanovanje bo v hipu zadišalo po praznikih, preplet jabolčne sladkobe, cimeta, sladkorja in ruma, pa bo v kuhinjo prinesel aromo, ki bo v nekaj sekundah ustvarila tako domačen občutek, kot bi se kot otrok oglasili pri babici na jabolčnem zavitku. Skratka, toplo priporočamo!

