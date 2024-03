Koristne informacije za pravilno ločevanje odpadkov (FOTO)

Čeprav je ločevanje odpadkov že leta obvezno, se še vedno najde kdo, ki se mu tovrstno početje ne zdi pomembno ali pa enostavno ne ve, v kateri zabojnik odložiti katere odpadke. Slednje se na prvi pogled zdi enostavno; papir spada v zabojnik za papir, plastična embalaža v zabojnik za plastiko, steklo v tistega za steklo, ostanki hrane, sobnih in zunanjih rastlin pa med biološke odpadke. Vse od naštetega drži, a še vedno prihaja do zmede, ko se je treba odločiti, kam denimo s papirno embalažo, razbitim ogledalom, piščančjimi in drugimi kostmi, embalažo barv …

Embalažo speremo. FOTO: Javornik Dejan

Speremo in sploščimo

Papirne embalaže, še posebno umazane, pa tudi drugega umazanega papirja ne odlagamo v zabojnik za papir. Enako velja za tetrapak embalažo, toaletni papir in papir za peko. Slednji spada med splošne odpadke, tetrapak med embalažo, preden ga zavržemo pa ga speremo in čim bolj sploščimo. V zabojnik za papir odlagamo karton, časopisni papir, letake in kataloge, tudi knjige in zvezke, čiste papirnate vreče in ovojni papir. Preden zavržemo zvezke, je priporočljivo pregledati vsebino in strani z osebnimi podatki, našimi ali podatkih drugih ljudi, ter drugimi osebnimi informacijami razrezati, raztrgati ali kako drugače uničiti.

Dokumente z osebnimi in drugimi občutljivimi podatki uničimo. FOTO: Martin Poole/Getty Images

Zabojnik za odpadno steklo je namenjen steklenicam in drugi stekleni embalaži, ki jo predhodno speremo, kozarcem, stekleničkam kozmetičnih izdelkov in parfumov, pokrove iz drugih materialov odstranimo in zavržemo v zabojnik za embalažo. V zabojnik za steklo ne spadajo žarnice, ogledala, avtomobilsko steklo, razbite šipe in večji kosi razbitega stekla, ki bi lahko poškodovali komunalne delavce in druge ljudi. Vse to raje odpeljemo v zbirni center.

V zabojnik za embalažo odlagamo plastenke, pločevinke, jogurtove lončke in stekleničke, vrečke, folije, stiropor. Bistveno je, da vse predhodno očistimo oziroma vsaj dobro speremo in čim bolj sploščimo, tako bomo najprej v koš in nato v zabojnik spravili precej več odpadkov. Čeprav je tudi embalaža, v kateri domov prinesemo stenske in druge barve, lake in premaze, embalaža, pa ta ne sodi v običajne zabojnike, saj vsebuje nevarne snovi. Odnesemo jo na posebna zbirna mesta, kje so, povprašamo ob nakupu v trgovini.

Usnje v črn zabojnik

Čeprav gre za ostanke hrane, si je dobro zapomniti, da med biološke odpadke ne spadajo kosti, zavržemo jih v mešane odpadke. Črni zabojniki so namenjeni še polomljenim skodelicam, krožnikom, vazam ter drugi keramiki pa papirju za peko, neuporabljenemu in uporabljenemu, povoskanemu papirju, vanj lahko zavržemo tudi gumbe, vse vrste elastik, trakov in vrvi, vse vrste izdelkov iz blaga, ki niso v dovolj dobrem stanju, da bi jih podarili, tudi usnje, čistilne gobice in krpe, osvežilne in čistilne robčke, plenice, pisala, polomljena očala, zobne ščetke, krtače za lase, manjšo polomljeno posodo (večje kose odpeljemo v zbirni center) …

Elektronske naprave, polnilnike, manjše gospodinjske aparate in pripomočke odnesemo v zbirni center.

Elektronske naprave, polnilnike, manjše gospodinjske aparate in pripomočke odnesemo v zbirni center ali damo v za to namenjene zabojnike, na njih bomo našli napis »e-odpadki«, baterije odnesemo v zbiralnike, namenjene prav njim. Vzmetnice ter večje kose pohištva, večjo količino opek in lesa odpeljemo v zbirni center ali naročimo odvoz kosovnih odpadkov, v zbirni center spadajo tudi pnevmatike, enako velja za odpadno olje.