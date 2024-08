Kako zamrznemo stročji fižol

Ne bo dolgo, pa se nam bo kolcalo po svežem stročjem fižolu, ki ga poleti in še malce v jesen pobiramo na vrtu ali kupimo na tržnici. Seveda ga lahko konzerviramo na različne načine, najbolj podoben pa bo svežemu, če ga globoko zamrznemo. Opravilo je preprosto, če uporabimo kakovostne sestavine in sledimo preverjenim priporočilom, pa bo tudi rezultat odličen.

Osnovna pravila

Izberemo ravno prav zrele, zdrave in nepoškodovane plodove. Vendar je pri stročjem fižolu posebej pomembno, da so stroki mladi, da so se zrna v njih šele začela nakazovati. Pomembno je tudi, da so čvrsti, kar preverimo tako, da strok poskušamo prelomiti, podobno kot šparglje. Če strok poči, je primeren za v zamrzovalno skrinjo. Ko imamo dobro osnovo, pa se odločimo, ali bomo fižol blanširali ali ne. Tu se nima smisla prepirati, eni bodo tako, drugi drugače, zato navedimo le dejstva. Ker je blanširan fižol že nekoliko kuhan, bo njegova priprava hitrejša, kot če uporabimo surovega. Ker se z blanširanjem zmehča, ga je lažje zapakirati v vrečke ali posode, poleg tega ohrani naravno barvo. S prevretjem zelenjave tudi uničimo encime, zaradi katerih bi se zamrznjena lahko pokvarila. Zagovorniki blanširanja zatrjujejo, da tako spravljeni fižol ohrani boljši okus.

Kako blanširamo fižol

Kakor koli, za blanširanje potrebujemo dva velika lonca, v enem bomo fižol prevreli, v drugem ohladili. Fižol blanširamo od dve do pet minut, odvisno od sorte in velikosti strokov. Pri tem je najbolj zanesljiva metoda poskušanja. Stojimo pač poleg lonca in preverjamo, kdaj je dovolj, naslednjič pa bomo že vedeli, koliko časa je potrebnega. Iz vrele vode fižol nemudoma preložimo v čim bolj hladno, najbolje kar ledeno vodo, tako da na hitro prekinemo proces segrevanja. Ohlajeni fižol razgrnemo po čisti kuhinjski krpi ali papirnati brisači in ga čim bolj posušimo. Šele potem ga spravimo v vrečke oziroma posode.

Uporaba

Zamrznjen fižol uporabimo tako kot svež, pred pripravo ga ni treba odmrzovati. Lahko ga kuhamo, dušimo, soparimo, skratka pripravimo ga v svoji najljubši jedi tako kot poleti. Seveda pa bodimo posebej pazljivi, da ga ne bomo razkuhali. Če ga dodajamo v enolončnice, ga stresimo v lonec proti koncu kuhanja.

