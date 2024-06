Kako preživeti dolg polet

Dolgi poleti so nočna mora vsakega popotnika, a da bi prišli na želeno eksotično destinacijo, jih je pač treba nekako preživeti. Nekaj nasvetov o tem, kako to storiti čim bolj udobno, je za CNN nanizal Kris Major, stevard letalske družbe British Airways, ki že 25 let večino časa preživi v zraku in pogosto dela na poletih, ki trajajo celo po 14 ur.

Kot pravi, se je na nočnih poletih, ki ne trajajo več kot pet ali šest ur, priporočljivo potruditi in čim dlje spati, torej ne čakati na obrok na letalu, ampak obiskati restavracijo že na letališču. Izkušene popotnike Kris vedno prepozna po tem, da zaspijo takoj, ko sedejo na letalo. Na daljših poletih samo obrok, ki smo ga zaužili na letališču, seveda ne bo dovolj, a Kris opozarja, da ni nujno sprejeti čisto vsakega obroka, ki nam ga ponudijo.

»Poslušajte svoje telo. Če bi raje spali kot jedli ob treh ponoči po vašem času, spite, letalske družbe ne načrtujejo obrokov okrog potreb potnikov, zato morate sami poskrbeti, da vam bo čim bolj udobno,« pravi. Stevard svetuje, da na daljše polete s seboj prinesejo blazino. Letalske družbe sicer potnikom običajno priskrbijo blazine in odeje ter druge malenkosti, a zgodi se, da česa zmanjka in brez blazine bo polet, ki traja deset ur in več, strašno neudoben.