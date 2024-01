Kako do vedno urejenega doma

Skoraj vsakemu se zdi, da je brez tedenskih ali vsaj mesečnih čistilnih akcij doma praktično nemogoče vzdrževati red. A v resnici ni tako. Obstajajo namreč navade, po zaslugi katerih je stanovanje vedno pospravljeno. Dobro jih je spoznati in jih čim prej vnesti v vsakodnevno rutino.

Prva in najpomembnejša navada: vsak predmet, ki ga uporabljate, naj ima svoje mesto, kamor ga odložite vsakič, ko ga ne potrebujete več. Tako ključi, denarnice, glavniki, sponke za lase, svinčniki in papirčki ne bodo ležali po vsem stanovanju, ne boste jih iskali, dom bo bolj pregleden in urejen. Za še več reda si omislite košarice ali zabojčke za drobne predmete na pisalni mizi, v kopalnici, kuhinji ali garaži. Pomembno je, da se te navade res držite in jo privzgojite vsem, ki živijo z vami pod isto streho.

Manjše predmete pospravljajte v zabojčke ali košarice. FOTO: Damian Lugowski/Getty Images

En predmet noter, drugi ven je pravilo, ki bo preprečilo, da bi se v stanovanju nabirala nepotrebna krama. Vsakič ko domov prinesete nekaj novega, se znebite nečesa starega. Če je to še uporabno, komu podarite, pa naj gre za oblačila, posodo ali druge pripomočke. Ne skladiščite predmetov misleč, da jih boste nekoč morda še potrebovali, v večini primerov ni tako.

Pravilo ene minute

Res je, da se v sodobnem času papir vse bolj odmika, a še vedno v nabiralnik prihajajo položnice, reklame in druga publikacija, ki naj, ko jo prinesete v stanovanje, pristane v kotičku, namenjenem papirju. Račune spravljate posebej, ločeno od preostalega papirja. Tega vsaj enkrat na teden odnesite na ekološki otok.

Če vam opravilo ne vzame več kot ene minute, se ga lotite takoj. Poberite igračo s tal, obesite jakno, poravnajte čevlje v predprostoru, splaknite umazano posodo, pobrišite mizo ...

Ne glede na to, kako skrbni in pozorni ste, še vedno se zvečer zgodi, da stanovanje ni urejeno. Poskrbite, da bo, preden ležete v posteljo, vse na svojem mestu, da v koritu ne bo posode, da na mizi v dnevni sobi ne bo praznih skodelic ali kozarcev ter da bodo oblačila lepo zložena počakala jutro ali da pristanejo v košu za umazano perilo. Zjutraj si boste hvaležni.

Prahu se ni mogoče izogniti, hitro se nalaga na police, vsakodnevno brisanje nima smisla, je pa treba enkrat na teden vzeti v roke krpo in ga odstraniti. Prav tako, kot je treba očistiti ogledala po stanovanju in po potrebi obrisati druge površine.

Sezonska ocena Na koncu vsake sezone ocenite, česa v naslednji ne boste več potrebovali. Tisto, za kar že zdaj veste, da je odveč, podarite ali zavrzite, če ni več uporabno. Obutev in oblačila prilagodite letnemu času, enako velja za vse tekstilne pripomočke. Tople zimske odeje na kavču naj spomladi denimo nadomestijo lažje poletne, toplejše pa do naslednje zime pospravite v omaro.

Še zadnje pravilo: kupujte le stvari, ki jih res potrebujete. Dom brez nereda je lažje vzdrževati, če se v njem ne kopičijo predmeti, ki jih kupite zato, ker so poceni, všečni na prvi pogled ali se vam samo zdi, da bi vam nekoč lahko prišli prav. Premišljeno nakupovanje ohranja urejen dom in skrbi tudi za okolje, saj je pretirana potrošnja en njegovih največjih sovražnikov.