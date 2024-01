Kaj se med seksom dogaja v možganih

Da bi podali čim bolj natančne odgovore na vprašanje, kako se na seks odzivajo možgani, strokovnjaki za proučevanje malih sivih celic uporabljajo različne tehnike in postopke.

Med drugim funkcionalno magnetno resonanco (MRI) in pozitronsko emisijsko tomografijo (PET). Z napravami spremljajo dogajanje v možganih, merijo pretok krvi v njih in opazujejo aktivnosti nevronov.

Tako so znanstveniki prišli do mnogih dokaj neverjetnih odkritij in podali odgovore na vprašanje, kaj se med intimnim aktom dogaja v možganih.

Del za logiko se izključi

Obstaja razlog, zakaj so ljudje med intimnim aktom bolj pogumni in manj obremenjeni: del možganov, ki je zaslužen za logično razmišljanje, si vzame malo počitka.

»Stranski orbitro frontalni korteks (del možganske skorje) med seksom postane manj aktiven. Ta del možganov je zaslužen za logično razmišljanje in racionalne odločitve.

Njegova deaktivacija je zaslužna za več poguma in manj strahu ter tesnobe,« je povedal klinični psiholog Daniel Sher.

Neaktivnost tega možganskega predela med intimno akcijo je smiselna, saj sta strah in tesnoba velika sovražnika dobrega seksa.

Želja po razvajanju je posledica delovanja oksitocina. FOTO: Wirestock/Gettyimages

Sodeluje več delov možganov

Natančno spremljanje možganov je pokazalo, da je v seksualno vzburjenje vpletenih več delov tega predela centralnega živčevja:

»Strokovnjaki so odkrili, da so aktivnosti najbolj občutne na predelu genitalnega senzoričnega korteksa, na motoričnih področjih, v hipotalamusu, talamusi in v predelu možganov, imenovanem substantia nigra (črna snov), kjer nastaja hormon dopamin,« je pojasnil psiholog Kayt Sukel.

Talamus pomaga pri obdelovanju informaciji o dotiku ter prikliče spomine ali fantazije, ki lahko pomagajo do orgazma. Med tem je hipotalamus zaposlen s proizvodnjo hormona oksitocina in drugih nevrotransmitorjev, ki so povezani z občutkom pripadnosti in s seksualnim vzburjenjem.

»Vključena so tudi motorična področja, saj se telo med seksom, jasno, giba, genitalni senzorni korteks pa registrira dotike v spodnjem delu telesa,« je pojasnil Sukel.

Možgane preplavi dopamin

Med seksom, zlasti med spolnim vrhuncem, se v možganih sprošča veliko nevrotransmitorjev, ki pozitivno vplivajo na počutje, eden od njih je dopamin.

»Nekateri ta hormon imenujejo kar hormon užitka, saj so raziskave pokazale, da njegovo sproščanje povzročijo dejanja, ki nam zagotavljajo dobro počutje,« je pojasnil Sukel.

Kronično pomanjkanje dopamina se odraža kot slabo razpoloženje, slaba koncentracija, slab spomin …

Nekateri strokovnjaki so prepričani, da je orgazem način, s katerim nas je narava pripravila do reprodukcije. FOTO: Fizkes/Gettyimages

Nastajata oksitocin in prolaktin

Drugi hormon, ki se med seksom sprošča v možganih, je oksitocin. Tega tvori hipofiza in je zaslužen za občutek povezanosti z nekom.

Tu je še prolaktin, ta je odgovoren za zadovoljstvo po orgazmu.

Možgani se obnašajo kot pri zasvojenosti

Možgani seks doživljajo kot nekaj prijetnega, zato se med njim aktivirajo predeli, ki so povezani z občutki ob nagradi. To so tisti deli, ki so dejavni tudi ob uživanju droge, alkohola, priljubljene hrane, poslušanju glasbe, kockanju … pravijo strokovnjaki.

»Zanimivo je, da možgani ne ločujejo seksa od drugih prijetnih izkušenj. Predeli, ki zagotavljajo dobre občutke po zaužitju deserta, se aktivirajo tudi med intimnim aktom in orgazmom,« je povedal Daniel Sher.

Nastajajo kemikalije, ki blažijo bolečine

Med seksom smo resnično manj občutljivi na bolečine.

»Ko se aktivira hipofiza, se sproščajo hormoni endrofin, oksitocin, vazopresin, ti so odgovorni za boljšo odpornost na bolečino in hkrati za večjo intimnost ter povezanost,« je izjavila seksologinja Jess O'Reilly.

Ženski možgani oksitocin tvorijo še po orgazmu

V možganih obeh spolov se med intimnim aktom sprošča oksitocin, ki je deloma odgovoren za občutke bližine in povezanosti. Se pa ženski možgani vendarle obnašajo malo drugače:

»Pri ženskah se oksitocin sprošča še po orgazmu, kar lahko pojasnjuje njihovo motivacijo za objemanje in razvajanje,« meni Sher.

Čeprav sta orgazem in spolno zadovoljstvo praviloma povezana s stimulacijo genitalij, nista le odraz tega. FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Orgazem brez stimulacije genitalij

Čeprav sta orgazem in spolno zadovoljstvo praviloma povezana s stimulacijo genitalij, nista le odraz tega. Obstajajo primeri, ko možgani najdejo poti do užitka brez spolnih organov.

»Kadar so spolni organi poškodovani, lahko pride do reorganizacije občutkov, kar nam omogoča seksualne in orgazmične izkušnje v drugih delih telesa,« je povedal O'Rielly in pojasnil:

»Denimo pri ljudeh, katerih spodnji del telesa je paraliziran, se možgani preusmerijo tako, da omogočajo doseganje vrhunca s stimulacijo rok ali prsnih bradavic.

S stimulacijo teh lahko v določenih primerih orgazem doživijo tudi povsem zdrave ženske.«

Nastajajo hormoni sreče in utrujenosti

Ko se orgazem konča, možgani upočasnijo svoje funkcije. Tako pri moških kot pri ženskah parasimpatičnemu živčevju sporočijo, da je čas za počitek.

Nastaja serotonin, hormon, ki spodbuja dobro razpoloženje in sprostitev. Prav ta hormon povzroča utrujenost in dober spanec.

Orgazem je ukana za reprodukcijo

Nekateri strokovnjaki so prepričani, da je orgazem način, s katerim nas je narava pripravila do reprodukcije.

Je trenutek čiste evforije in nagrada za seks.

Ta občutek vodi v večjo seksualno željo in s tem v večje možnosti za potomstvo.

Seks pozitivno vpliva na zdravje možganov. FOTO: Artem Peretiatko/Gettyimages

Po zaslugi spolnosti so možgani bolj zdravi

Psiholog Sukel meni, da je hitro povečanje pretoka krvi med spolnim viškom v možganih zaslužno za dobro delovanje in zdravje tega organa.

Povedano drugače: več seksa pomeni bolj zdrave možgane, piše The Insider.