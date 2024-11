Kaj pomeni, če on predlaga pavzo

Iz vaše perspektive je vajina zveza odlična in niti na misel vam ne pride, da bi si vzela malo predaha. Zato vas njegov predlog, da bi se vendarle za krajši ali daljši čas ločila, seveda preseneti.

Očitno je njegov pogled na vajin odnos drugačen, a njegov predlog ne pomeni nujno, da razmišlja o tem, da bi se razšla. Zakaj moški predlaga predah? Your Tango ponuja tri možne odgovore.

Razmišlja o tem, da bi se obvezal, a hkrati ga je tega strah

Na prvi pogled to ni dobra novica: če bi nekdo z nekom preživel celo življenje, bi zato moral biti srečen in izpopolnjen, strah naj bi bil odveč. Vendar zadeve niso vedno tako črno-bele.

Za nekatere je misel, da bi vse življenje bili ob nekom, zastrašujoča. Sploh za osebe, ki so odraščale v disfunkcionalni družini ali so bile priča grdi ločitvi staršev.

FOTO: Fizkes/Gettyimages

V teh primerih je premor koristen in služi predvsem razmisleku o tem, kakšno vlogo igrate v njegovem življenju ter ureditvi misli z namenom, da bi sprejel pravilno odločitev.

Kadar se razlog za predah skriva v tem, se v večinoma primerov po njem zgodba nadaljuje v smer stabilne in varne zveze.

Ne želi si več resne zveze z vami

Grenak, a verjeten razlog. Veliko bolje bi bilo, če bi na mizo položil vse karte in navedel pravi povod za njegov predlog.

Na žalost niso vsi junaki tako pogumni, da bi odkrito povedali, kaj jim leži na duši. In veliko enostavneje, kot razhod, je v tem primeru predlagati kratko ločitev, ki na koncu ostane trajna.

FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Ne želi vas prizadeti

V resnici je razlog podoben prejšnjemu: zadeve želi zaviti v lep papir in z njim zakriti prave vzgibe.

Že pred predahom dobro ve, da se ne bo vrnil v odnos, z resnico pa odlaša. Običajno z njo pride na dan, ko naj bi nastopil zaključek pavze.

Ni mu vseeno za vaše občutke in vas noče prizadeti, a končni rezultat ni prijeten in bolečina je veliko večja, kot če bi takoj jasno in glasno razkril, kaj se skriva v ozadju njegovega predloga.