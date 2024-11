Zakaj se odnosi končajo

Spremembe v odnosu se zgodijo, ko se zamenja energija ene osebe v njem. Če se vibracija vašega energijskega polja spremeni, recimo ko duhovno napredujete, se določeni ljudje ne morejo več pojavljati v njem, razen če so tudi sami podobno duhovno napredovali, sicer bodo verjetno izginili iz vašega življenja. Nekateri prijatelji odpadejo, novi se pojavijo kot strela z jasnega. Verjetno se vam je podobno zgodilo že večkrat v življenju.

Ko je naloga duše opravljena, je namreč odnos končan. Ko se z nekom dokončno razidete, se za tem skriva višji namen. Ko vibracija ene osebe pade iz sinhronizacije z našo, se to nemudoma občuti. Oseba, ki je ostala zadaj, je lahko jezna, maščevalna in želi izsiliti, da bi se drugi vrnil v razmerje in stare vzorce.

Vprašajte se, ali so se spremenili vaši cilji in želje. Kaj želite zdaj? Se lahko skupaj premaknete v polje z višjo vibracijo ali je dušni namen, da se poti razidejo? Se lahko odnos prilagodi spremembi? Če je odnos iskren, so lahko namreč spremembe tudi mirne. Če pa je namen duše, da razdre pogodbo z nekom, se osebi lahko ločita v trenutku. Človeka zdrsneta v dve povsem različni resničnosti, v katerih živita naprej. Toda če to veste, ni treba biti jezni ali žalostni zaradi konca odnosa, saj v resnici obe duši sprejemata to, kar se bo zgodilo.