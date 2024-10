Kaj je auralizem, erotični trend, ki bi ga morali spoznati

Seksualna stimulacija z zvokom je leta 2024 veliki hit. Če se je v preteklosti veliko govorilo o pornografiji v zgolj video obliki, je to leto zaznamovala avdio porno stimulacija - auralizem.

Beseda se nanaša na vse, kar je povezano z zvokom in prinaša spolno vzburjenje. Zadeva ni omejena na digitalni svet, čeprav je povpraševanje po aplikacijah in avdio knjigah v porastu.

Ljudje na ušesa namestijo slušalke in med poslušanjem erotičnih vsebin potonejo v seksi fantazije.

FOTO: Prostock-studio/Gettyimages

Spolna terapevtka Gigi Engle je za britanski Metro povedala:

»Auralizem vključuje zvoke, ki jih nekdo spušča med seksom, lahko gre za avdio erotiko, lahko za različne fraze, ki nekoga vzburjajo …

Če niste navdušeni nad posnetki s spolnimi vsebinami ali aplikacijami, ki nudijo tovrstno zadovoljstvo, so tu še vedno stare dobre vroče zgodbice.«

Klinična seksologinja Ness Cooper dodaja: »Med tako imenovanimi umazanimi ali porednimi pogovori se v telesu sproščajo hormoni, kot sta dopamin in oksitocin, ki ne samo, da pomagata pri vzburjenju, temveč omogočata tudi tesnejšo povezavo med partnerjema.

Testosteron, ki se prav tako izloča, pomaga pri doseganju vrhunca. Sploh so s teh vidikov učinkovite besede, ki si jih partnerja šepetata in so oplemenitene z erotičnimi vzdihljaji,« je prepričana Cooperjeva in nadaljuje:

FOTO: Peopleimages/Gettyimages

»Šepet in vzdihljaji so še celo učinkovitejši kot glasno izgovarjanje porednih besed. Te se lahko nekomu zdijo tudi odvratne.

Ker se med poslušanjem posnetih ali izgovorjenih seksi zvokov, besed, fraz in podobnega sproščajo različni hormoni dobrega počutja, se zmanjšuje stres, ljubimca se tesneje povežeta, občutek varnosti je močnejši in aktivirajo se predeli možganov, ki igrajo ključno vlogo pri doseganju orgazma.«