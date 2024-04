Izkoristite vsak prostorček, zlasti pri urejanju majhne kopalnice (FOTO)

Ohranjati red v kopalnici je dokaj težka naloga. V njej je veliko drobnih predmetov, ki največkrat nimajo pravega mesta, zadrega je še toliko večja, kadar je kopalnica majhna in k neredu prispeva še prostorska stiska.

V vsakem primeru je dobro poznati nekaj učinkovitih načinov urejanja, ki zagotavljajo dodatne kotičke za shranjevanje in posledično več možnosti za urejenost. Poglejte nekaj takšnih, po zaslugi katerih bo bolj pregledna in prostorna tudi vaša kopalnica.

Police nad školjko

Če je vaša kopalnica majhna, morate v njej izkoristiti vsak prostorček, ki vam je na voljo, in eden najpogosteje spregledanih je tisti nad straniščno školjko. Nanj namestite police, na katere boste lahko zložili toaletni papir, košarice za shranjevanje najrazličnejših higienskih pripomočkov, denimo mil, šamponov. Na police položite brisače, krpe za umivanje, lahko tudi čistila, skratka vse, kar potrebujete v tem prostoru, pa ne veste, kam bi pospravili.

Med splakovanjem vedno pokrijte školjko, da se mikrobi iz nje ne bi širili na površine v okolici, torej tudi na police in predmete na njih.

Zabojčki v predalih zagotovijo večjo preglednost. FOTO: Kostikova/Getty Images

Na notranjo stran vrat omarice pod umivalnikom pričvrstite prozorne zabojčke.

Poskrbimo, da bo vseskozi pospravljeno. FOTO: In4mal/Getty Images

Drugi uporabni način je izkoristek notranje strani vrat omarice pod umivalnikom. Ker je v njej zaradi odtoka in drugih cevi praviloma prostor okrnjen, je težko vanjo pospraviti veliko stvari, a njeno prostornino lahko povečate tako, da na vrata omarice pričvrstite prozorne zabojčke primerne velikosti, v katere lahko pospravite manjše kopalniške pripomočke, denimo krpe, ščetke in gobice za čiščenje. Enake zabojčke lahko pritrdite na omarice drugih kopalniških vrat in vanje pospravite predmete za urejanje las, ličila, pincete in druge drobnarije, ki vam sicer pogosto ležijo povsod. S pravilno izbrano velikostjo in namestitvijo se bodo vrata lepo zapirala.

Predali bodo s primernimi zabojčki bolj urejeni in pregledni. Izbiro prilagodite velikosti in globini predalov ter velikosti in količini predmetov, ki jih nameravate vanje pospraviti. V trgovinah je na voljo veliko tovrstnih zabojčkov za urejanje. So različnih velikosti in materialov, vsi so nedvomno dobrodošli, saj zagotavljajo več reda tam, kjer sicer zelo hitro zavlada nered.

Urejena kabina za prhanje

Idealna rešitev za majhne kopalnice je kabina za prhanje, ki lahko s primerno ureditvijo pridobi prostor. Prvi korak so poličke. Te, nameščene v kotu kabine, so uporabna rešitev, saj lahko nanje odlagate vse, kar potrebujete med prhanjem: od šamponov in balzamov, losjonov, gelov za prhanje do gobic za umivanje in britvic. Vendar pozor: medtem ko lahko geli, šamponi in balzami ostanejo na poličkah v kabini, britvice in gobice po prhanju raje pospravite na suho in zračno mesto, da se na njih ne bi namnožile nevarne bakterije ter pri naslednji uporabi prišle v stik s kožo.

Poličke, nameščene v kotu kabine, so uporabna rešitev.

In še zadnji način izkoristka prostora v kabini za prhanje: na vrata in stene namestite kljuke in držala, na katera boste lahko obesili različne predmete, ki jih uporabljate pri skrbi za higieno telesa: od kap za prhanje do mrežastih gobic za umivanje, krtač za masažo in podobno. Kljukice namestite še na zunanjo stran vrat oziroma kabine, nanje pa obesite pripomočke, ki naj bi se med posamičnimi prhanji temeljito posušili.